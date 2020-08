Chenoa ha encontrado unas sandalias que mezclan a la perfección dos de las tendencias más fuertes del verano

Cuñas y tiras transparentes, el mix que buscábamos.

Si hablamos de calzado y tuviéramos que quedarnos con tan solo dos de las tendencias de la temporada, la duda estaría entre dos. Cierto es que las sandalias acolchadas han ganado muchos puntos en los últimos meses por todas las celebrities e influencers que hemos visto con ellas pero, si vamos más allá de Instagram y nos fijamos exclusivamente en lo que tenemos alrededor, en la calle verás que han sido las alpargatas con cuña y las sandalias transparentes las favoritas.

La gran cantidad de modelos que hemos visto de uno u otro estilo ha sido tal que es prácticamente no haber encontrado una de alguno de los bandos que te encajara para tus looks estivales. Lo que todavía no habíamos tenido la oportunidad de ver es alguna versión de sandalia que uniera ambas características en una sola para no tener que elegir entre una u otra. Suerte que Chenoa ha estado ojo avizor para dar con ella.

La artista, que ha viajado hasta Cádiz por motivos profesionales, nos ha mostrado en una de sus famosas fotografías ante el espejo un calzado que ha logrado aunar por un lado la cuña hecha de yute tan característica de las rústicas alpargatas; y, por el otro, unas tiras que abrazan en el pie en la zona del empeine que son completamente transparentes como las que tanto hemos visto en las últimas semanas a mujeres como Paula Echevarría o Jennifer López, entre otras.

Esta ha sido su elección para acompañar un look al más puro estilo pin up formado por un short vaquero de talle alto, un top de tirantes y una camisa blanca anudada en la zona de la cintura para darle un toque más fresco y potenciar aún más la estética retro.