Este es el sérum corporal que utiliza Angelina Jolie para lucir brazos, espalda y piernas incluso en invierno

Y tiene resultados increíbles.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

A sus 45 años de edad, Angelina Jolie sigue presumiendo de cuerpazo, pero no solo tiene la suerte de tener una privilegiada genética, si no que, como todas, se preocupa por cuidarse. Sobra decir que si pensamos en la actriz nos vienen a la cabeza sus increíbles posados de alfombra roja con escotes de palabra de honor de vértigo y vestidos sugerentes que dejan entrever sus piernas, ¿o no?

Uno de los grandes errores que cometemos la mayoría de mujeres es invertir lo que haga falta (tanto en tiempo como en dinero) en productos faciales que nos permitan alisar, iluminar, hidratar y rejuvenecer nuestro cutis, y aunque es necesario, muchas veces nos olvidamos de la cosmética corporal (porque ese 'body milk' no cuenta) y no invertimos en otros productos más específicos.

- Este exfoliante corporal deja la piel tan suave e hidrata que te podrás saltar el paso de la crema

- Angelina Jolie dice que este vestido midi negro queda genial con sandalias planas y un peinado con moño deshecho

Especialmente con el paso de los años, es totalmente normal que empecemos a notar cierta flacidez en los brazos o ver cómo nuestras piernas han perdido firmeza pero, ¿qué podemos hacer? Además de intentar acudir a ciertos tratamientos estéticos en cabina, el cuidado desde casa tiene un papel fundamental.

Hoy hemos descubierto uno de los secretos de belleza mejor guardados de Angelina Jolie, gracias al que presume de brazos, escote y piernas incluso en invierno, y no es más que un producto corporal superefectivo.

Se trata de Flawless Body Secret de Sepai, un sérum de textura oleosa (pero absorbible) con fórmula ultra concentrada que actúa contra los factores causantes del envejecimiento fisiológico y metabólico, combatiendo la deshidratación, la acidez, las estrías y el fotoenvejecimiento, y además estimula la producción de colágeno y elastina e ilumina la piel. Sí, todo en uno.

Pero, ¿qué tiene para ser tan efectivo? El secreto de este producto es lo que se conoce como la tecnología Retin-Less, que hace referencia a los activos que tienen la misma acción que el retinol sobre la piel pero sin efectos secundarios. Además, contiene péptidos, que estimulan la producción de proteínas esenciales de la piel.

El sérum tiene un precio de 458 euros y para utilizarlo correctamente simplemente se necesita aplicar unas gotitas de producto sobre la zona que queramos y extenderlo. Se recomienda utilizar dos veces al día y masajear hasta su completa absorción.