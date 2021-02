Se llama Sweet y vas a querer probarlo ya mismo.

Woman.es

Conseguir el equilibrio óptimo de humedad que necesita el cabello para eliminar el frizz no es fácil. Aquellas personas que tienen una melena deshidratada o con las cutículas dañadas sufren el encrespamiento y por ello, necesitan una rutina capilar de hidratación para prevenir la sequedad y reparar los poros de la fibra capilar. ¿Qué es lo que necesitamos para controlar el cabello encrespado?

Llevar en casa los mimos adecuados con los productos que nos convienen es lo mejor para prevenirlo pero, cuando ni aún así es posible hacerlo, toca tomar medidas y el director creativo de Moncho Moreno, Gabriel Llano, tiene claro cuál es la mejor solución: el tratamiento Sweet.

Así se lo ha hecho saber a sus seguidores en Instagram a través de un stories en el que ha dado respuesta a una pregunta sobre ello.

Pero, ¿en qué consiste dicho tratamiento? De origen orgánico, algunos de los mejores salones de belleza lo incluyen desde ha ya tiempo. Consiste, a grandes rasgos en utilizar ácido hialurónico y colágeno para moldear el cabello en función de sus necesidades. Se puede conseguir desde un alisado total o simplemente una relajación del rizo hasta eliminar el encrespamiento, y lo que más importante, protegiendo durante el proceso y a posteriori la salud del cabello.

Esto es posible gracias al uso del ácido hialurónico, que es un activo utilizado habitualmente en los tratamientos cosméticos contemporáneos por su eficacia a la hora de mantener hidratadas las células nutriendo la fibra capilar desde el interior. De esta forma, le aporta fuerza y resistencia, y también vitalidad gracias a que la nutre y la hidrata. Y lo hace protegiendo la salud de la base capilar.

El producto utilizado en el tratamiento Sweet, además, no incluye ningún producto que no sea de origen orgánico en su composición, de ahí que sus beneficios no solo se aprecian a corto plazo, sino que también a la largo se mantienen vigentes.

Y a todo esto, una gran ventaja añadida de este tratamiento capilar es que no está reñido con ningún tipo de cabello. Esto es, siempre y cuando un profesional experto lo recomiende después de examinar in situ el pelo, no tiene ninguna contraindicación general, por lo que es una alternativa ideal si estás deseando encontrar por fin la manera de tener el pelo liso e hidratado, con aspecto saludable.