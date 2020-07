Incluso en verano, en la playa y con la sal del mar el pelo está LISO y sin encrespamiento.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando llega el momento de ir a la playa y a la piscina, todas estamos concienciadas de que nos tenemos que proteger la piel, pero nos olvidamos del pelo. Los rayos del sol también afectan a la estructura interna del cabello, a la hidratación y los lípidos, y como consecuencia, el pelo acaba más áspero, sin brillo, quebradizo y encrespado, pero hay trucos para acabar con el 'frizz'

- Empieza eligiendo bien el champú

Si tienes que elegir un champú, apuesta por uno que tenga propiedades antiencrespamiento. El champú Aura botánica bain micellaire riche de Kérastase es uno de los mejores del mercado y cuesta 16,52€.

- No te saltes el paso de la mascarilla

Es importante que busques una mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables, que además de mimar tu melena también cuidan el medio ambiente, como la mascarilla South Beach de Nuggela & Sulé, que cuesta 27,70 €.





- Hazte algún tratamiento hidratante

En verano, lo más aconsejable es reducir al máximo el uso de secadores y planchas. “Si el cabello ya está un pelín debilitado su uso solo hará que se quiebre todavía más. Optar por el ‘secado al aire’ es la mejor opción, además da un aspecto desenfado muy veraniego. Puedes evitar el encrespamiento con productos que fijen y pulan tu pelo: mascarillas sin aclarado para definir el rizo, sprays efecto playa… Si eres muy maniática y tienes que pasar la plancha, el secador o la tenacilla, mi recomendación es que no te olvides de aplicar siempre un protector de calor para evitar que el pelo se debilite”, comenta la estilista Diana Daureo.

Pero, ojo, que si se te encrespa el pelo con facilidad y no puedes vivir sin secador y sin plancha un tratamiento hidratante es una solución. “En verano el cabello debe estar nutrido e hidratado, nosotras recomendamos para pelos teñidos algunas de nuestras terapias a base de taninos, aparte del alisado para que te despreocupes de peinarte. Un tratamiento interesante es el multirreparador que actúa en todas las capas de la fibra capilar aportándole brillo, suavidad, nutrición e hidratación”, aclara Laura Martínez, estilista del salón de taninoplastia SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty).

- Y que sepas que hasta el cepillo importa

Todas nos hemos quejado alguna vez de que hay cepillos que no desenredan bien el pelo, que tiran… Pero eso es porque no has elegido el cepillo perfecto y no has probado los que Casalfe y Marieta Hairstyle (la tienes que seguir en Instagram, sus trenzas son ES-PEC-TA-CU-LA-RES). Con unas púas 360º sin aristas, fabricadas con Hytrel® de Dupont™, sus cepillos evitan la rotura del cabello y son resistentes al calor del secador. Han lanzado varios modelos, aunque nuestro favorito es el modelo de viaje, que es perfecto para llevarlo en el capazo de playa y cuestan 10,50€.