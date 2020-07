Así es el cepillo alisador para llevar el pelo liso sin plancha que nos tiene 'living' (y otros tres para fichar)

Fáciles y ultrarrápidos.

C. H. | Woman.es

Hace tiempo que los cepillos alisadores surgieron en el mundo 'beauty' para hacernos la vida más fácil y arreglar en pocos minutos un 'bad hair day'. Y aunque muchos señalaron en su lanzamiento que estos nuevos artículos, que prometían arreglar nuestro peinado de forma más rápida que otros procedimientos, no eran sustitutos al 100% de la plancha porque el resultado no era tan eficaz (su temperatura suele ser inferior a la de estas), los modelos más recientes reúnen tantas ventajas que es imposible pasarlos por alto y son la solución, sobre todo, para aquellas ocasiones en las que no disponemos de mucho tiempo.

Entre sus ventajas, figuran que dañan menos el pelo que las planchas, son más fáciles de utilizar (como un cepillado), son veloces y eliminan el encrespamiento con un resultado natural y bastante correcto. Aunque, ojo, no todos son iguales y aquí la calidad sí importa.

Entre nuestros favoritos figura el modelo cepillo Rowenta Power Straight, que tiene una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 en plataformas como Amazon. ¿Y por qué nos gusta? Es uno de los más rápidos (promete ahorrar un 33% del tiempo de planchado respecto a otros) y no le asusta el cabello muy rizado, ni el liso, ni el grueso. Es más, es específico para cabellos difíciles. Asimismo, dispone de acción antiencrespamiento para asegurar resultados más duraderos y púas de sujeción de raíces que retienen el pelo desde esta. Y no lo decimos solo nosotras, sino la mayoría de las opiniones que abundan en internet (en Amazon, un 69% le otorgó la máxima puntuación) y hay distintos comentarios que, como nosotras, aseguran que los resultados son "espectaculares" y destacan la velocidad.

Si a esto le sumamos que no figura, ni mucho menos, entre los más caros de su categoría y está rebajado (actualmente su precio es de 39 euros, un 22% más barato que el inicial de 49,99 euros), ¡voilá!

Junto al de Rowenta, hay otros tres cepillos alisadores que reúnen las puntuaciones más altas y las críticas más favorables.

Así quedaría el Top4:

1. Cepillo Rowenta Power Straight: el ultrarrápido

Como te hemos explicado, el que no puede faltar en este ranking y te permitirá arreglar un 'bad hair day' en pocos minutos. Está disponible por 39 euros en Amazon.

2. Cepillo eléctrico alisador con tecnología iónica GHD Glide: el más vendido

Actualmente, dispone del título de 'Amazon's Choice' y una puntuación, como el anterior, de 4,4 sobre 5. Además, encabeza el top de los más vendidos. Con tecnología cerámica con ionizador, consigue mantener o alisar el cabello "en pocas pasadas". con una temperatura de 185 grados para garantizar el cuidado del cabello. Precio: desde 125,90 euros.

3. Cepillo alisador y moldeador de pelo Philips BHH880/00: pelo liso natural

Como el de GHD, está recomendado por Amazon ('Amazon's Choice) y cuenta con una nota de 4,4 sobre 5 en la plataforma. Alisa con calor y tiene dos posiciones de temperatura (170 y 200 grados). Promete "pelo liso natural en cinco minutos". Es decir, "no queda tan relamido como con plancha", explica una usuaria. Su precio es de 36,97 euros (antes, 40,99 euros).

4. Cepillo alisador Abox: el más rebajado

Posee tecnología iónica para evitar la electricidad estática y conseguir un pelo más suave y es adecuado para todo tipo de cabellos gracias a sus 8 temperaturas diferentes (de 160 grados, a 230). Posee una calificación de 4,3 sobre 5, y el 65% de las valoraciones que ha recibido son la máxima (5). Estas valoran su facilidad de uso y "que cumple su función". Además, tiene un precio de 23,51 euros después de haber sido rebajado de 49,99. Eso sí, la oferta durará solo un tiempo determinado.