Esto sí que es cortar por lo sano...

No hay día en el que las Kardashian no estén en el punto de mira, y son conscientes de ello. Esto, sumado al equipazo de estilistas que tienen detrás de cada uno de sus looks, hace que cada día nos sorprendan con vestidos de lo más arriesgados, como los que llevaron Kim y Kylie a la fiesta post Oscar del pasado fin de semana; 'make-ups' llamativos; manicuras extravagantes en uñas XXL, al igual que su querida amiga Rosalía; o peinados de toda clase.

No es ninguna sorpresa si te decimos que el pelo de las Kardashian es de lo que más se envidia de las estadounidenses, sin embargo las hermanas no ocultan que las extensiones es no de sus trucos 'beauty' preferidos. Pero, ¿qué sucede si le quitamos las pelucas? Efectivamente, tienen el pelo como todas nosotras y, lógicamente, también tienen que cuidarlo y sanearlo de vez en cuando.

Hoy el protagonismo es para Kylie Jenner que ha logrado darnos una sorpresa cuando la hemos visto, a través de un vídeo de sus 'stories' de Instagram, con un corte bob... ¡Por la barbilla! Sí, sí, como lo estás leyendo... (Y no es una peluca).

En él vemos a Jenner con el pelo recién cortado y luciendo un corte bob a la altura de la barbilla. A pesar del radical cambio de look, tenemos que admitir que le sienta fenomenal y no hace más que recordarnos que este tipo de corte sigue, y seguirá, siendo tendencia este año.

No hace falta que digamos que este cambio de look de Jenner nos ha dejado alucinadas, y es que es verdaderamente increíble lo distinta que está. Ya no volveremos a verla con su larga y lisa melena hasta dentro de mucho tiempo, y eso es algo que nos está costando asimilar... A no ser que se arrepienta y pronto recurra de nuevo a las extensiones, cosa que no descartamos.