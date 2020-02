Kim Kardashian y Kylie Jenner presumen de curvas de infarto en la fiesta post Oscar

Asistieron junto al esposo de Kim, el rapero Kanye West.

La noche de los Oscar daba el pistoletazo de salida con una alfombra roja de nivel que nos ha dejado looks para el recuerdo. Pero la 'red carpet' no fue la única pasarela en la que los asistentes presumieron de estilismos.

Tras la emocionante entrega de premios, llegó la (tan esperada) fiesta posterior que tuvo lugar en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas, ubicado en Beverly Hills. Allí, las invitadas también lucieron vestidazos increíbles, como el look de diosa de Diane Kruger o el estilismo de años 20 de Charlize Theron.

Pero, más allá de los actores y actrices de Hollywood, en la noche de los Oscar no pueden faltar los personajes más mediáticos e influyentes y, por supuesto, entre ellos estaban algunos de los miembros de la familia Kardashian. En concreto, a la cita acudieron Kim Kardashian, acompaña de su esposo Kanye West, y Kylie Jenner.

Tal y como nos tienen acostumbradas, Kim y Kylie deslumbraron en la fiesta con dos vestidazos que, además de presumir de curvas de infarto, lograron captar todas las miradas, pese al nivelazo que ya había sobre la alfombra roja.

Kim Kardashian apostó por un diseño 'vintage' en color crema de Alexander McQueen. En concreto, se trata del vestido 'Oyster' que pertenece a la colección 'Naufragio', de la temporada primavera-verano del 2003.

El vestido cuenta con un corsé ajustado semitransparente, que se adaptaba al pecho de Kim, y falda larga de volantes con pequeñas tiras de tela desplazadas y cola de sirena. Aunque se trata de una elección arriesgada y, por supuesto, con defensores y detractores, no podemos negar que es un look muy acorde al estilo de la socialité.

Kylie Jenner, por su parte, se coronó como una de las divas de la noche con un impresionante vestido ajustado en color azul-plateado, con escote de palabra de honor, volante de organza negra de Ralph&Russo con el que pronunciaba su pecho y sus caderas.

Sin embargo, tal y como confesó Kylie a través de Instagram, el vestido no debía ser demasiado cómodo: "No me podía sentar con esto (el vestido) pero mereció la pena", bromeó en un post de su perfil de esta red social.

Kanye West, al igual que su esposa, apostó por un look de lo más rompedor: un traje de chaqueta y pantalón de cuero en color negro de Dunhill. El rapero completó su look con unos zapatos en color camel y unas gafas de sol.