Blanca Suárez sabe que este peinado de moño bajo con raya en medio favorece un montón, es fácil de hacer y perfecto para cualquier ocasión

Ideal para hacérselo en casa.

Lleva ya tiempo 'El Hormiguero' siendo no solo un programa de entretenimiento familiar, sino también una fuente de inspiración para las que nos gusta la moda y la belleza, sobre todo cuando visita el plató Nuria Roca, colaboradora del show, o alguna invitada con buen gusto y capacidad para dejar siempre algún detalle interesante en cuestión de estilo.

Esto último es justo lo que ha hecho Blanca Suárez, protagonista junto a Javier Rey en la última entrega del famoso espacio televisivo.

La actriz, que ha lucido para la ocasión un llamativo vestido corto con cuello bobo, una de las tendencias del momento, que ha combinado con botas altas, ha optado por un recogido distinto al moño alto que le ha acompaña durante tantos y tantos días.

Todas las veces que Blanca Suárez acertó con un moño 'messy' Ver 11 fotos

Esta vez ha optado por bajar la posición del mismo y llevarlo muy bajo, demostrando que este es un recurso genial para rematar un peinado con raya al medio porque favorece muchísimo y además es tremendamente versátil.

Tiene ventaja Blanca al apostar por este tipo de peinados porque estamos muy acostumbrados a verla llevar su melena recogida y porque las facciones dulces de su rostro brillan cuando están despejadas, pero no deja de ser un look que sienta bien en todo tipo de caras, y que además aporta un plus de comodidad a quien lo lleve precisamente por retirar el pelo del rostro tan fácilmente.

Eso sí, es importante dedicarle un tiempo paciente al cabello para conseguirlo porque no es como el mencionado recogido natural que ella misma se suele hacer a diario, sino que requiere de un trabajo previo de alisado y dibujo de la raya, además de la posterior fijación.

Recuerda en este sentido a la coleta alta que llevo Edurne no hace demasiadas fechas, cuando ya te avisamos de que este tipo de recogidos engañan porque no se hacen en un visto y no visto precisamente. Eso sí, el resultado, como ves en la protagonista de 'Las chicas del cable', merece mucho la pena.