La actriz ha dirigido un evento de Guerlain para presentar las novedades de la firma cosmética. ¡Y no podemos dejar de mirar su look!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Puede que la combinación de 'LBD' + labios rojos sea un clásico, pero también es una apuesta segura. Y Blanca Suárez, una auténtica apasionada de este tipo de looks, ha demostrado una vez más que no solo se trata de un tándem superlegante, sino que además no tiene por qué ser nada aburrido.

Inmersa en el rodaje de 'Jaguar', la nueva serie de Netflix que protagoniza, y a punto de estrenar en el Festival de San Sebastián la película 'El verano que vivimos', la actriz ha sacado tiempo en su apretada agenda para asistir a un evento de Guerlain, marca de la que es embajadora desde hace varios años, y presentar las novedades de la firma francesa.

Para la ocasión, Blanca ha sacado de su armario una de esas prendas con las que siempre acierta: un minivestido de color negro al que no le falta detalle, pues cuenta con un original escote corazón, mangas abullonadas y una pequeña abertura lateral en la falda que finaliza con una flor de tela. Esta pieza en concreto pertenece a la última colección de Magda Butrym y tiene un precio de 1.175 euros en su tienda 'online'.

Como buena amante de la moda, la estrella de 'Las chicas del cable' sabe que el mejor complemento para este tipo de 'outfits' no es ni un bolso (del que ha prescindido) ni unos zapatos (aunque sus sandalias 'glitter', firmadas por Pedro García, redondean de maravilla el conjunto)... ¡sino un buen labial rojo!

Y es que precisamente esa es la clave de su 'beauty look', tal como requería la ocasión, donde la intérprete ha dado a conocer los nuevos diseños de las carcasas de las míticas barras de labios 'Rouge G' de Guerlain. Eso sí, según ha confesado, en esta época donde la mascarilla es imprescindible, evita en la medida de lo posible pintarse los labios para no "parecer un cuadro", motivo por el que últimamente se está empleando a fondo en el cuidado de la piel (sin descuidar algunos de sus gestos preferidos de maquillaje).

Para el resto del look ha optado por unas sombras de ojos en colores tierra que ayudan a enmarcar la mirada gracias a varias capas de máscara de pestañas (uno de sus secretos de belleza preferidos) y unas cejas bien definidas. En cuanto al peinado, Blanca ha recogido su melena en un moño de aspecto 'messy' que deja a la vista sus orejas 'multipiercing', las únicas joyas que ha lucido junto a un gran anillo de oro rosa con filas entrelazadas de Rabat. ¡Impecable!