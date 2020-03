Vale que las invitadas a una boda no pueden ir con vestido blanco, pero morimos de amor con el look de Tamara Falcó

Un diseño de Johanna Ortiz que no puede ser más ideal.

Tamara Falcó está que se sale. Si tuviéramos que elegir una celebrity española en estado de gracia, en la discusión aparecería con fuerza el nombre de la última ganadora de Master Chef, que hace unos días nos dejó otro lookazo en su Instagram que bien merece la pena rescatar.

La joven empresaria acudió junto a su madre, Isabel Preysler, y la pareja de esta, Mario Vargas Llosa, a una fiesta organizada por el diseñador de interiores Lorenzo Castillo en su casa aprovechando la visita a Madrid de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, recién llegada de la Semana de la Moda de París.

Y teniendo en cuenta el motivo principal de la reunión, Tamara no quiso desaprovechar la ocasión para lucir un vestidazo de aire romántico en color blanco roto que dan ganas de ponerse hasta en las bodas si no fuera porque las invitadas no deben ir de ese color, por mucho que a Victoria Beckham se le olvidara este pasado verano en el enlace de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

La pieza, que Falcó mostró con un selfie elegante frente a un espejo, es de largo midi y corte fluido, con amplio escote en uve rematado con un lazo, y grandes mangas cortas abullonadas. Vista de cerca, se aprecia que realmente no es un diseño liso, sino que el tejido es estampado con motivos que parecen florales, pero también en color blanco, de ahí que con la distancia se pierda este efecto por lo que, si no nos ponemos demasiado puristas podríamos incluso considerarla para un look de invitada. Sobre todo porque si lleva el sello de Johanna Ortiz el éxito está garantizado en este contexto.

La diseñadora latinoamericana es una de las creadoras que, valga la redundancia, está más de moda dentro de la industria textil, puesto que no solo ha conquistado con sus diseños de alta costura a celebrities como Máxima de Holanda, Michelle Obama, Sienna Miller o Beyoncé, entre muchas otras, sino que también acaba de lanzar una colección cápsula para H&M, Johanna Ortiz x H&M, que se vende mundialmente a través de la tienda online de la página sueca.