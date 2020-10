Sin lugar a dudas, estos se han convertido en nuestros vaqueros favoritos. Te contamos por qué

woman.es

A veces nos tomamos la licencia de hablar en primera persona y esta es una de esas ocasiones. El otro día me detuve frente al escaparate de Mango, un pantalón vaquero se robó mi atención. Más tarde, buceando en la web de la firma catalana los volví a ver y sentí que era una señal, así que a los pocos días volví a la tienda de Mango y me los probé y... ¡sorpresa! Me quedaban como un guante y amigas, yo ni soy la modelo de la campaña, ni tengo sus medidas, así que es de agradecer cuando encontramos prendas que lucen perfectas en cuerpos reales. Así que me atrevo a decir que hay muchos modelos de vaqueros esta temporada, pero como estos, pocos.

- Levi's lanza su tienda de segunda mano y vas a flipar con los precios

- ¡Fíjate en lo bien que quedan estos vaqueros rectos!

Se trata de unos vaqueros slim de cintura alta con un bajo a la altura del tobillo. Un corte ideal porque te marcan la cintura pero al ser recots disimulan las famosas 'cartucheras' y además, te hacen ver más alta gracias a que llegan justo al tobillo. Además, este modelo de Mango tiene dos bolsillos en la parte trasera colocadas estratégicamente para hacer tipazo.

Estos vaqueros que estilizan y hacen tipazo cuestan 29,99 euros y hay tantas tallas que es muy difícil que no encuentres la tuya: están disponibles desde la 32 hasta la 44. Y en colores: azul, gris y negro, y además del tipazo que hace es perfecto porque gracias a su altura se puede llevar perfecto con zapatillas y zapato plano.

Por último esta prenda cuenta con la etiqueta Committed, esto quiere decir que son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental.

¿Qué más le podemos pedir a un vaquero?