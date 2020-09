Cuando pases por el escaparte de Mango fíjate en lo bien que quedan estos pantalones vaqueros rectos ideales para llevar con zapatillas o sandalias planas

Una prenda todoterreno ideal para superar con éxito la transición hacia el armario de otoño.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Atemporales, básicos, indispensables... cualquier adjetivo se queda corto para definir el amor que siente el mundo de la moda por los pantalones vaqueros, probablemente la pieza más reinterpretada por nuestras marcas preferidas y, sin ninguna duda, la más repetida en los armarios de las mujeres de todo el mundo. Una de las claves de su éxito (y quizás su mayor ventaja) es su capacidad para adaptarse a los tiempos y reinventarse en función de las tendencias dominantes de cada temporada. Y este otoño 2020 no hay duda: los 'jeans' rectos son los reyes del asfalto. ¿Todavía no tienes (al menos) un par en tu colección? Tranquila, hemos encontrado en Mango uno de esos diseños comodín que, además de combinar con todo tipo de prendas, nos sienta bien a todas.

Ya te avisamos amiga, este otoño te despedirás (de una vez por todas) de tus pitillo, porque los pantalones que de verdad se llevan en 2020 son anchos: campana, 'culotte', 'bootcut'... las posibilidades son infinitas, pero si hay un estilo que se ha ganado el título de imprescindible en los armarios de las expertas en moda desde hace varias temporadas esos son los vaqueros rectos.

La razón de su auge no solo recae en que resultan de lo más favorecedores, sino que además quedan de maravilla tanto con sandalias como con botines o zapatillas, por lo que son una prenda todoterreno que puedes llevar durante todo el año y te salvan cualquier look de entretiempo. Por eso no podemos dejar pasar la oportunidad de mostrarte este diseño que hemos encontrado en la nueva colección Mango, que reúne todos los requisitos para meterlo en tu cesta 'online'.

- Si en 2020 vas a seguir comprando vaqueros, que sean sostenibles (y de alguna de estas marcas con colecciones 'eco')

- Los vaqueros estilo años 90 lo petarán en 2020 porque estilizan un montón

Para empezar se trata de un pantalón vaquero de talle alto, el secreto para lograr un 'efecto culazo' al instante y el detalle para presumir de curvas. Pero lo que de verdad nos gusta de este patrón es su caída recta, con una pernera holgada que sienta especialmente bien a las chicas altas o a quienes quieren disimular el volumen de las caderas o los muslos.

La modelo de la web de Mango ha rematado el look con unas sandalias planas y en el 'street style' de la temporada no hemos dejado de ver a mujeres con 'estilazo' conjuntando este tipo de vaqueros con zapatillas tipo Converse, lo que demuestra su versatilidad. Y, por si fuera poco, en la tienda 'online' de la marca catalana puedes comprar estos jeans de tiro alto estilo 'wideleg' por 39,99 euros, tanto en color azul medio como en blanco desde la talla 32 hasta la 44. ¡No podemos pedir más!