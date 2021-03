Tamara Falcó ha llevado el traje fluido más cómodo y estiloso de la temporada para hablar del 'Oprahgate'

Ha sido ver a la diseñadora en 'El hormiguero' y sentir un auténtico flechazo.

Da la sensación, no sé si a ti también, de que el traje está alcanzando la excelencia. Es como ese alumno universitario que comienza el grado siendo todavía un adolescente de instituto y cuatro años después sale convertido en otra persona.

Algo así ha pasado con el dos piezas desde que hace aproximadamente un lustro comenzáramos a llevarlo a todas horas: desde para ir a la oficina, a en bodas, bautizos y comuniones, pasando por cualquier día de ocio combinándolo simplemente con una camiseta básica y unas deportivas.

Celebrities y marcas ya no siguen patrones concretos, no se ciñen a una paleta de colores estrecha, ni siquiera se ponen de acuerdo en materiales y estilos, y prueba de ello es que mientras las tendencias ya avisan de que en primavera el traje se llevará con bermudas, a lo Vivian en 'Pretty Woman', las mujeres mñas estilosas no dejan de lucir trajes ideales con pantalón largo.

La última en hacerlo, Tamara Falcó en 'El Hormiguero'.

El traje fluido, como lo ha denominado la estilista del show televisivo Montse Nieto, es un diseño en color teja de MKT Studio, y según la experta en moda, "el patrón es un lujo y el tejido es divino".

Lamentablemente no está disponible en la tienda online de la firma, pero la estilista ha explicado que lo ha conseguido en la tienda multimarca Ø-MADRID, y eso nos ha dado la pista definitiva para encontrarlo en su e-shop, donde desgraciadamente solo hemos encontrado a la venta la chaqueta, por un precio de 175 euros.

Tamara Falcó ha combinado el elegante traje con unos stilettos de piel con efecto pitón, tacón metálico en dorado y aplicaciones en cristal de Luis Onofre, un diseño de pura fantasía que contrasta muy bien con la sobriedad del dos piezas.

Además, la cadena dorada y gruesa con la que la empresaria ha rematado el look funciona de maravilla en el conjunto, al igual que el top negro, el otro detalle del look que ha escogido para una visita a la tele en la que no han pasado desapercibidas sus declaraciones sobre la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah.

“Ellos están educados de una forma muy estricta y es difícil meterse ahí... Pero creo que si llevas un noviazgo y te casas con él, lo haces con sus circunstancias. Es un poco raro que de repente todo esto te pille de sorpresa”, ha explicado al respecto.

Falcó, que ha reconocido que no conoce a nadie de cerca -sí, de lejos, ha matizado- de la familia real británica, cree que la relación entre la actriz y el hijo pequeño de Lady Di y Carlos de Inglaterra “no es la historia del príncipe que viene en un caballo blanco que nos han podido contar de pequeñas; la historia ha sido un poco distinta para ella y ha tomado otra opción".