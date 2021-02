María García de Jaime nos muestra el traje premamá más bonito, cómodo y favorecedor para una ocasión especial (y pertenece a una firma 'made in Spain')

Pura elegancia.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Un armario premamá debe ser cómodo sobre todo pero, ¿quién dijo que no podía ser también elegante? Especialmente durante estos últimos meses, y a raíz del nuevo 'baby boom' que estamos viviendo, son muchas las 'infuencers' y 'celebrities' las que están esperando un bebé y, por supuesto, día tras día nos muestran looks de lo más inspiradores para futuras mamás.

Uno de las 'influencers' a la que no perdemos de vista por su estilazo es María García de Jaime, quien está esperando su segundo hijo junto a su marido Tomás Páramo. Desde que anunció su embarazo, María no ha dejado de compartir estilismos de diez, especialmente basados en la comodidad pero sin renunciar a esa elegancia que tanto le caracteriza. Y si hablamos de elegancia, no podemos olvidarnos de un buen traje, ¿verdad?

- Las botas de agua pueden ser muy elegantes (lo dice María García de Jaime) y nosotras hemos encontrado las más bonitas en Pull&Bear, Superga y Bimba y Lola

- La nueva lección de María García de Jaime para combinar un chaleco largo con el vestido más bonito y versátil de la temporada

Sin ir más lejos, la semana pasada la 'influencer' nos mostró un dos piezas de Mango con estampado geométrico ideal (que, por cierto, también tiene Paula Echevarría). Pero, si pensábamos que nada podía superar tal diseño, ahora María García de Jaime nos ha enseñado a través de Instagram el traje premamá más bonito, elegante, cómodo y favorecedor, perfecto para una ocasión especial.

Se trata de un traje rojo que pertenece a una firma española especializada en ropa para embarazadas que la 'influencer' descubrió hace poco y de la cual ya cuenta con algún que otro diseño en su armario: Bombü. En concreto, este traje está formado por una blazer y un pantalón con estampado jacquard granate de lo más sofisticado.

Por un lado, la americana es de corte cruzado, manga larga, cuello de solapa XL, hombrera marcada y, además, cuenta con un cierre de botonadura dorada en el lateral que lo hace todavía más especial. Por otro lado, el pantalón es de corte acampanado, con goma elástica en la cintura (lo que garantiza un máximo confort para recoger la tripita) y, gracias a su corte, tiene un efecto muy favorecedor de alargar las piernas.

En concreto se trata del look Izar de la firma 'made in Spain' y está disponible en la web de la misma a un precio de 190 euros. María García de Jaime lo ha llevado con unos botines negros, aunque para un evento especial nosotras también nos lo imaginamos con unos salones o incluso con sandalias.