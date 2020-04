Cada día estamos más seguras que cuando todo pase, vamos a combinar la sudadera con tacones y pantalones de pinzas como lo hacen las influencers escandinavas

Queda muy TOP.

Que estos días en chándal está siendo el rey de los looks de las influencers no es ninguna novedad: solo hay que echar un vistazo a sus cuentas de Instagram para darse cuenta de que el chándal es el nuevo vestido negro en tiempos de confinamiento. Eso sí, todavía hay una minoría que sigue vistiéndose de cabeza a pies como si fueran a salir a la calle, aunque eso ocurre en el mínimo de los casos. La mayoría, para qué negarlo, prefiere la comodidad de un chándal -el momento pijama mejor que lo dejemos para la cama únicamente-. Y si has sido de esas chicas que durante estos días de confinamiento por el coronavirus se ha comprado un chándal nuevo (las ganas de estrenar nunca se pasan), que sepas que cuando todo pase va a ser una de las prendas estrella.

-Este chándal se ha hecho viral y no nos extraña porque queda igual de bien con zapatillas que con tacones (sí, no nos hemos vuelto locas, con tacones)

-Adriana Lima ha llevado la tendencia de los pantalones de chándal a otro nivel combinándolos con botines negros de estilo militar

Hay quien luce el chándal con tacones, como se lo hemos visto a Cristina Pedroche, pero hay otras influencers que para darle un toque más formal a su look aprovechan las sudaderas para crear outfits cómodos y a la par estilosos. Oye, que sepas que el resultado es bastante estiloso. Hace unos días fichamos el look de Jeanette con sudadera y desde entonces no podemos dejar de imaginarnos paseando por la calle con un look así -por el bien de nuestros vecinos, mejor que no lo practiquemos en casa-.

Resulta que la influencer escandinava ha combinado una sudadera oversize, que es perfecta para estos días, con unos pantalones de pinzas estilo y unos salones. Todo en total white. El resultado no nos puede parecer más cómodo y fácil de copiar, ¿te apuntas? De momento, te dejamos aquí abajo una fotogalería para que puedas inspirarte con los chándales.