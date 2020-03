Este chándal se ha hecho viral y no nos extraña porque queda igual de bien con zapatillas que con tacones (sí, no nos hemos vuelto locas, con tacones)

Arreglada pero informal, a lo Martirio.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Recluidas en casa, de momento no vamos a poder estrenar los trajes de bermuda y americana, tampoco las gabardinas -a menos que queramos ir de punta en blanco a la farmacia o al supermercado-, pero sí es el momento de comprar ropa cómoda para estar en casa. En los últimos días hemos visto cientos de looks de influencers que nos han inspirado para derrochar estilo durante el confinamiento y hay un conjunto que se repite una y otra vez: el chándal. Quién nos iba a decir que nos íbamos a volver locas por un chándal… Es más, si lo comparamos con el pijama o los leggings que solemos ponernos, es hasta elegante. Tanto gustillo le hemos cogido a este look deportivo que ya hay chándal viral a la vista y, oye, que hay quien se lo pone con tacones y queda de muerte.

Se trata de un diseño de Frankie Shop color vainilla que está dando la vuelta al mundo. Se lo hemos visto a varias influencers: Jeanette Madsen, Tiffany Hsu, Emili Sindlev… Y cada una lo ha llevado de una manera diferente.

A Jeanette Madsen se lo fichamos en uno de sus looks de calle con un abrigo tipo furry y zapatillas blancas Adidas y estos días de confinamiento con unas deportivas de estilo retro.

La estilista Emili Sindlev lo acaba de estrenar para trabajar mientras está en casa y lo ha combinado con una cadenita de estilo minimalista, tipo a las de Agatha Paris. Y, oye, con solo verla como que nos dan incluso ganas de ponernos a trabajar (como si no lo estuviéramos haciendo, ¿verdad?).

La versión más glamurosa la llevó Tiffany Hsu durante la Semana de la Moda de Nueva York y conjunto el chándal con unos salones también color vainilla, bolso de Bottega Veneta y abrigo de pelo.

Se puede comprar por separado: por un lado la sudadera (146,01€) y por otro el pantalón (139.59€). Eso sí, si quieres el pantalón, vas a tener que esperar un poquito porque está agotado.

Y para que no te quedes con las ganas de un chándal, te hemos preparado un shopping con los conjuntos más bonitos de la primavera-2020. ¡Que lo disfrutes, querida!