La periodista Sara Carbonero nos ha enamorado con su último estilismo. Un ‘total look’ con estampado floral que se convertirá en tu obsesión del verano.

CARLA DOMÍNGUEZ

Es real. Desde hace meses, no hay marca que no nos sorprenda con sus ‘total looks’. Además, ahora muchas firmas han añadido una sección especial para estos conjuntos que tanto nos han seducido esta temporada.

-María García de Jaime se inspira en Sofía Palazuelo para vestir en el bautizo de su hija Catalina

-Juana Acosta tiene el minivestido negro vaporoso que tienes que tener en tu fondo de armario

Y es que los ‘total looks’, o la combinación de piezas con el mismo estampado, o tejido, se lleva, y eso está claro. Es una opción cómoda, elegante, y una buena alternativa a los vestidos, o monos durante la temporada de verano. Pues bien, si como nosotras, te has vuelto un poco obsesionada con estos ‘total looks’, estás de suerte, porque la periodista Sara Carbonero nos ha descubierto una opción que podríamos llevar hasta una comunión o bautizo.

El ‘total look’ de Sara Carbonero es de la firma francesa Sandro. Un conjunto compuesto por una camisa de manga larga (225 euros), botones en la parte central y un tejido muy fresco, y un poco transparente. A juego, Sara ha llevado unos pantalones muy fluidos (215 euros), con el mismo tejido, y con forro en la parte superior.

En cuanto al color, ambas prendas lucen una combinación de tonos pasteles: turquesa, azul bebé y un beis muy sutil. Una combinación de colores que nos da mucho juego en verano, y que podemos llevar tanto con marrones, blancos, como con algún color algo más llamativo como verde lima.

Ya huele a verano y los shorts florales han llegado para quedarse Ver 10 fotos

Otro punto a favor de este combo tan veraniego, es el estampado. Y es que el estampado floral, no falla durante toda la época de primavera-verano. Sin duda, es el ‘print’ por excelencia de la temporada. Además, este año, los estampados con flores grandes y con una apariencia más ‘hippie’, está de moda. Los años 70 vuelven a nuestro armario, y si aún no te has unido a la tendencia, puedes fichar este conjunto de Sara Carbonero. ¿Te animas?