Puede que este sea el 'look' perfecto de la temporada de primavera-verano, y al que te vuelvas adicta gracias a Sara Carbonero.

Ahora que comienza el buen tiempo, es hora de disfrutar de los planes al aire libre con amigas. Y eso lo sabe muy bien nuestra querida Sara Carbonero quien ha aprovechado para disfrutar de una tarde con amigas en una terraza con unas maravillosas vistas.

Para este planazo de amigas, la periodista no ha podido elegir mejor su ‘look’. Y no es que lo digamos nosotras, es que las redes han hablado, y puede que su look se convierta en viral. ¡Atenta!

El 'look' que ha elegido Sara para este planazo de “terraceo” con amigas nos ha enamorado por completo. Sara ha apostado por unos vaqueros estilo ‘culotte’ y de tiro alto de Stella McCartney, acompañados de unas alpargatas de plataforma de la misma marca, y un body negro con una espalda al descubierto de lo más sexy. Para acompañar este look, la periodista ha preferido optar por un moño desecho y muy natural.

Para protegerse del sol, no han faltado en su 'look' unas clásicas gafas de sol Ray-ban, modelo Wayfarer en color negro. Lo que desconocemos es la marca del body negro que ha llevado Sara y que tanta expectación ha causado.

¿La buena noticia? Hemos encontrado una versión similar al de su body negro. Un body negro con una espalda totalmente al descubierto, también con tejido de canalé y a buen precio. Se trata de un body que hemos fichado en la web de Na-kd. Además es un body elaborado con un 95% de algodón orgánico y está disponible en casi todas las tallas a un precio de 19,95 euros.

