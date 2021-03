Reina Letizia: el botón que nos ha desvelado la firma de su chaqueta de Varela favorita (que no era de Varela)

Una de las prendas más míticas del armario de la reina que estrenó en 2008 en la visita que Naruhito de Japón hizo a España y que ha rescatado recientemente.

SANDRA GONZÁLEZ

El pasado lunes, los reyes acudieron a Fuentedetodos (Zaragoza), tierra natal de Goya, para promocionar y la figura del artista en el marco de la conmemoración de 275º aniversario de su nacimiento.

Para la ocasión, una vez más, la reina Letizia nos sorprendió con el estilismo escogido: una chaqueta blanca con volantes en las mangas, que ya ha lucido en otras ocasiones, que combinó con un top de rayas horizontales 'navy' y unos zapatos negros con lazo de Isabel Abdo que acaban de aterrizar en su zapatero.

Como siempre, doña Letizia consiguió un estilismo sofisticado y lleno de matices que son pura tendencia. Sin embargo, uno de los detalles que más nos llamó la atención del este look es la chaqueta blanca con volantes en las mangas, pues se trata de una de las prendas más míticas de su armario que estrenó en la visita que Naruhito de Japón hizo a España en el año 2008 y que no lucía desde junio de 2018.

Se trata de un diseño que nos conquistó desde el primer minuto en el que la reina (en ese entonces, princesa) lo lució hace 13 años. Sin embargo, esta chaqueta siempre se ha creído que pertenecía a Felipe Varela, el modisto por excelencia de la reina, sin embargo la revista Vanitatis acaba de hacer un descubrimiento respecto a la creación de la prenda que nos ha dejado alucinadas...

Resulta que no solo no pertenece a la firma española sino que se trata de un diseño de una firma británica de lujo, Burberry (que, por cierto, no es muy habitual en los estilismos de la reina). El detalle que ha descubierto que estábamos totalmente equivocadas con el origen de esta prenda han sido los botones de la propia chaqueta, pues solo ha hecho falta hacer zoom para ver claramente el logo de Burberry grabado en los botones negros.

La esposa de Felipe VI estrenó dicho diseño en el año 2008 pero lo siguió luciendo en muchos otros actos públicos posteriores; pero cuando creíamos que no se la volveríamos a ver, la reina volvió a llevarla en el año 2018 (nada más y nada menos que 9 años después) para la reunión con el Patronato de la Fundación Princesa de Asturias en el Palacio de El Pardo.

Por supuesto, esto se suma a que Felipe Varela nunca hace comentarios sobre los estilismos de la reina y, por ello, no ha sido hasta el día de hoy cuando nos hemos dado cuenta de que se trata de una de las grandes confusiones del guardarropa de Letizia.