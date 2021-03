La reina Letizia apuesta por su look más sobrio (y elegante) en el Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo

Apostó por un look en 'total black'

PILUCA SANTOS

Hay tendencias que asumen bien el paso del tiempo y hay otras que no. Hay tendencias que nos arrepentiremos de haber llevado y hay otras que siempre estaremos tremendamente orgullosas de haberlas incorporado a nuestro armario. Y, curiosamente, son las prendas clásicas y más clásicas las que mejor funcionan con el paso del tiempo, por eso las expertas en moda siempre decimos lo mismo: “hay que invertir en básicos”. Esa es la clave de muchos de los looks de la reina Letizia, sobre todo ahora, que no está estrenando nada de ropa y está luciendo algunas de las piezas más icónicas de su armario. Hoy nos hemos vuelto a enamorar de uno de los abrigos más bonitos de la soberana, que ha acudido al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo.

Hace 15 años que España se quedó conmocionada con el atentado terrorista del 11M y los reyes Felipe y Letizia han querido conmemorar ese día con un homenaje a los fallecidos. Además, este jueves no solo es el aniversario de aquel triste día, también es el Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, que se estableció después de los atentados de Madrid en 2004.

Sus majestades ​han presidido el acto de Estado de Reconocimiento y Memoria a todas las Víctimas del Terrorismo, que se ha celebrado en los Jardines del Palacio Real. la reina Letizia rescató de su armario un abrigo de Carolina Herrera, una de sus firmas favoritas, de doble botonadura y de color negro, que ha llevado en otras ocasiones. Lo combinó con unas botas 'over the knee' negras y creó así un look en 'total black'.

Una vez más, la reina Letizia ha vuelto a derrochar elegancia. El martes por la noche acudió al Auditorio de Madrid junto al rey Felipe VI para asistir el concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo. Entonces, todas las miradas se fijaron en su recogido pulido que permitía que los pendientes de brillantes en cascada firmados por Tous cobraran protagonismo.