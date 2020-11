El mejor look 'working' de la reina Letizia pasa por combinar un abrigo blanco con una falda de pata de gallo y añadir accesorios en rojo

Doña Letizia aúna varias tendencias del otoño en este increíble estilismo para una reunión con el Real Patronato sobre Discapacidad.

Después de disfrutar del puente de la Almudena en Madrid, la reina Letizia ha retomado este martes sus compromisos profesionales asistiendo a una reunión de trabajo en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad. Y lo ha hecho con un look de otoño perfecto en el que hay espacio para todo: piezas recicladas, moda española de autor, accesorios de lujo... y todo ello con un acabado 'working' que reúne varias de las tendencias más apetecibles del otoño. Impecable.

La Reina se reúne con el Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo fin es la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad. https://t.co/Tz1tf6AGi4 pic.twitter.com/biSnTME1wf — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 10, 2020

Para empezar, doña Letizia ha recurrido a su falda de pata de gallo -un 'print' que vuelve a pisar fuerte este otoño-invierno- de Hugo Boss, una prenda 'midi' de tiro alto y silueta tubo que estrenó en 2019 con un top a juego. Sin embargo, hoy ha renovado el conjunto optando por un jersey de punto de la misma marca en rojo, su color fetiche y uno de los más repetidos en su vestidor, que cuenta con varios botones metalizados en las mangas a modo de detalle.

El abrigo de paño blanco (un auténtico imprescindible para este invierno cualquier armario que se precie) con el que la reina ha completado su estilismo está firmado por Felipe Varela, uno de sus diseñadores españoles de cabecera. La monarca lo ha lucido sobre los hombros al más puro estilo 'it girl', un gesto con el que parece 'reconciliarse' con el modisto, al que no recurrió para los Premios Princesa de Asturias por primera vez en la historia ya que este año decidió no estrenar ningún modelito y rescatar un vestido de Delpozo.

Los accesorios también juegan un papel primordial en el 'outfit' de hoy y es que la reina Letizia ha vuelto a elegir su cinturón de cuero de Burberry (una pieza que lleva en su colección una década y a la que últimamente le saca un gran partido) y ha añadido, además de la pertinente mascarilla quirúrgica, unos salones de tacón de la marca española Lodi, que destacan por su degradado en tonos burdeos, y una cartera de mano en color granate de Reliquiae.

Su inseparable anillo de Karem Hallam, regalo de sus hijas y una de la piezas más especiales de su joyero, pone el broche de oro a este espectacular look que es pura inspiración.