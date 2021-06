La reina Letizia recupera el look 'animal print' que encantó a Victoria Beckham 

Parece un vestido pero en realidad se trata de un dos piezas diseñado por Victoria Beckham. Doña Letizia ha vuelto a lucirlo, en esta ocasión para inaugurar la mayor Cumbre Mundial de la Ceguera, que se celebra estos días en Madrid.

GALA FERNÁNDEZ

La reina Letizia arranca este lunes su agenda oficial desde el Complejo Deportivo y Cultural del Grupo Social ONCE, donde ha presidido el acto de inauguración del 'World Blindness Summit Madrid 2021', la mayor Cumbre Mundial de la Ceguera, en la que participarán de forma presencial y telemática más de 4.000 personas de 190 países para definir el futuro de los 285 millones de personas ciegas en todo el mundo.

Para asistir a este encuentro organizado por el Grupo Social ONCE, doña Letizia Ortiz ha recuperado un comentado diseño de su vestidor. Se trata de un conjunto de camisa y falda firmado por Victoria Beckham, que estrenó a finales de 2019 durante los actos organizados con motivo del décimo aniversario de la Fundación Princesa de Girona. Meses más tarde volvió a lucirlo durante el encuentro con la Corporación Municipal de Écija (Sevilla) y este lunes, por primera vez, lo ha llevado en Madrid para este acto de carácter social.

Aunque parece un vestido, en realidad se trata de un dos piezas compuesto por una blusa y una falda 'midi'. El estampado de leopardo, casi a modo de 'patchwork' protagoniza ambas piezas, que pertenecen a una colección antigua de la firma Victoria Beckham y, por tanto, actualmente no están disponibles para su compra.

Cuando salieron a la venta, la camisa tenía un precio de 675 euros y la falda de 1.135 euros, aunque en periodo de rebajas llegaron a tener, respectivamente, un 50% y un 70% de descuento.

El mismo día que la reina Letizia apareció por primera vez este conjunto, la diseñadora y ex Spice Girl no desaprovechó la oportunidad de anunciárselo a sus fans, compartiendo en sus stories una imagen de toda la familia real. "Una familia guapísima, y la reina Letizia está super estilosa con uno de mis looks favoritos de VB", escribió Victoria haciendo referencia a las siglas de su marca homónima.

Hoy, de nuevo, ha combinado el look con unos salones destalonados de color rojo que redondean con acierto el estilismo. En cuanto a los gestos de belleza, la monarca ha elegido un peinado de raya al medio, con las puntas ligeramente onduladas hacia dentro y sus canas bien a la vista, como es habitual desde hace varios meses.

Esta semana volveremos a ver a la reina Letizia en varios compromisos oficiales. El jueves viajará a Barcelona junto al rey, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía para el encuentro con los premiados de la Fundación Princesa de Girona (título que ostenta Leonor de Borbón) y la posterior ceremonia de entrega de los galardones de esta edición. Además, el viernes asistirá junto al rey al almuerzo ofrecido en el Palacio Real de Madrid en honor del Secretario General de Naciones Unidas, el señor António Guterres, que visita nuestro país esta semana.

