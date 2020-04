Si quieres transformar un look con solo un complemento, tienes que ver el look para estar en casa que se ha marcado Blanca Suárez

El detalle que marca la diferencia.

Woman.es

A estas alturas del confinamiento, todavía no se les ha acabado la imaginación de famosas e influencers para crear looks. Oye, y mira que nos viene bien para inspirarnos. Del clásico chándal de los primeros días -incluso tuvimos uno viral que arrasó en redes sociales entre las expertas en moda-, hemos pasado a otro tipo de looks que se están adaptando a las temperaturas. Ya no hace tanto frío, así que va apeteciendo estrenar vestidos, como el que le fichamos a Rocío Osorno hace unas semanas y antes de que diera a luz a su hijo Luis, o conjuntos con los que el pantalón vaquero es la estrella. Y, por supuesto, con complementos. Blanca Suárez sabe cómo transformar un look con los accesorios incluso para estar en casa.

¿Vaqueros para estar en casa? ¿Y son cómodos?”, seguro que te has preguntado. Es cierto que un pantalón ceñido no es lo más cómodo para sentarte 8 horas frente al ordeandor o para estar tumbada en el sofá o cocinando, que las mallas son mucho más apetecibles, pero solo tienes que dar con el vaquero adecuado, como ha hecho Blanca Suárez. La actriz apostó por un modelo ancho (ve diciéndole adiós a los pantalones pitillos) y la elección no nos puede gustar más: ¿hay algo más cómodo que unos vaqueros tipo slouchy o unos boyfriend? Lo dudamos.

Lo combinó con una camiseta de manga corta gris, pero lo que nos ha llamado la atención ha sido el pañuelo tipo bandana con el que remató el conjunto. Rojo y atado al cuello, nos ha encantado ese detalle del look de Blanca Suárez, para que luego creamos que solo los pendientes, collares y pulseras son capaces de transformar un look. ¡Claro que no!