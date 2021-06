Primark tiene las zapatillas de flores que vas a querer llevar todo el verano

Olvídate de las zapatillas blancas de toda la vida, Primark propone un modelo de flores que te va a conquistar.

woman.es

Este verano no vamos a ver más que flores. Hemos visto como los vestidos, tops, faldas e incluso pantalones se han plagado de flores grandes, pequeñas, medianas. Unas en un solo tono, otras en colores pastel y otras más oscuras... Incluso Mango nos conquistó con unas sandalias con margaritas. Pero lo que no veíamos venir era esta nueva propuesta de Primark. Se trata de unas zapatillas tipo Converse con estampado floral, que te garantizan elevar cualquier look por muy poco.

Y es que a estas alturas para nadie es un secreto que las flores son siempre un acierto seguro y nunca pasan de moda. Por eso es que nos hemos quedado completamente fascinadas con estos modelos que acaba de lanzar Primark. No necesitamos más que un par de vaqueros blancos, o lavados y rotos, y una camiseta básica para combinar este cómodo calzado. Y créenos cuando te decimos que podrás sacarle muchísimo partido a todos tus looks de verano con estas zapatillas.

Se tratan de unas zapatillas blancas de tela y estilo bota, con cordones y puntera engomada que tienen como protagonista un llamativo estampado floral en tonos rojos y verdes por todo el calzado.

El modelo lo puedes comprar por tan solo 11 euros y que es perfecto para añadir a looks básicos como un vestido negro o un outfit de short vaquero y camisera blanca, y además, son perfectas para el verano por su tejido fresco, flexible y cómodo.

Sin lugar a dudas parece que Primak está dispuesta a imponer tendencias. Se trata de una firma low cost, que busca con cada propuesta conquistar a las que más saben de moda. Lo consiguió con un conjunto de dos piezas a juego. Se trataba de una blazer cropped por encima de las caderas que estiliza muchísimo la parte superior de la figura. Y un pantalón de diseño es ajustado en la cintura y las piernas, y con el bajo terminado en campana, siguiendo el patrón flare, que tan de moda está.

Como muchas otros gigantes de la moda Primark también ha querido incursionar en el mercado de la belleza y hace unos meses lanzó un retocador de raíces, que se ha convertido en un éxito de ventas. De la mano del peluquero de Kim Kardashian, Andrew Fitzsimons, Primak creó un retocador de raíz, que cuesta 3,50 euros y que a priori puede parecer un corrector de cejas. El kit viene con un doble cepillo que ayuda a distribuir muy bien el producto sobre la raíz para que no queden parches. Además, la ventaja de este producto es que podemos darle la cobertura que queramos, es decir cubriendo toda la raíz o solo aplicando en determinadas zonas del cabello.