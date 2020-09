Vas a alucinar con el vestido largo de flores que ha llevado Paula Echevarría con sandalias planas porque es súper tendencia

Nuestro nuevo objeto de deseo es este vestido largo con abertura en la pierna.

Llevamos temporadas obsesionadas con los vestidos de flores, y es que hay para todos los gustos. Para las más románticas, las más desenfadas e incluso y aunque parezca mentira para las más roqueras. El estampado floral se ha convertido en uno de los más versátiles, cómodos, favorecedores y fácil de combinar.

Y sabemos que no estamos equivocadas cuando Paula Echevarría piensa como nosotras y se deja ver un día sí, y otro también con un vestido de flores. Si hace unas semanas nos conquistaba con un vestido de aire boho, ahora acaba de hacerse con otro que es perfecto para el otoño y que ya queremos meter en el carrito de la compra.

La actriz ha compartido su look env Instagram, donde se llevó todos los aplausos y no nos sorprende nada. Se trata de un vestido largo con abertura en la pierna, cuello alto y mangas tres cuartos. Se trata de un vestido vaporoso en gasa que se vende en By Us y cuesta 112 euros, aunque solo está disponible en talla S, y solo quedan dos modelos en 'stock'.

Puede hacer como la actriz que lo ha combinado con unas sandalias de pala y un bolso guateado (firmado por Chanel). O bien, cuando bajen las temperaturas lo puedes combinar con botines y obviamente nunca fallan unas zapatillas blancas o negras estilo Superga.

Además, se ve fenomenal con una chaqueta vaquera, o incluso una de cuero. Paula se ha recogido la melena en una coleta baja, pero nosotras nos lo imaginamos con la melena suelta y un poco rizos a medio hacer.

Sea como sea, este look es ideal para esta época de entretiempo que estamos a punto de comenzar.