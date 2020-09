Dice Tamara Falcó que todavía no guardes ese vestido de verano que te gusta tanto porque cualquier ocasión es buena para seguir luciéndolo

Vuelve a recurrir a uno de sus estampados favoritos: las flores.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los días calurosos están llegando a su fin y el mundo se divide entre las que están deseando que esto ocurra y las que, por el contrario, nos resistimos a la llegada del otoño. El verano es sinónimo de alegría y color en nuestros looks, así lo hemos visto durante toda la temporada en prendas imprescindibles como pueden ser los vestidos, que no han faltado en ningún armario.

Tamara Falcó, que derrocha estilo allá donde va, nos demuestra con su último look que todavía no debemos guardar ese vestido de verano que tanto nos gusta porque cualquier ocasión es buena para lucirlo. Y nos parece una gran idea eso de intentar exprimir al máximo los últimos días de altas temperaturas, ¿o no?

La hija de Isabel Preysler ha publicado esta mañana una nueva foto en su perfil de Instagram en la que la vemos recurriendo a uno de sus estampados favoritos de la temporada: las flores. De esta manera, Tamara logra inspirarnos, una vez más, con un estilismo sencillo e ideal al mismo tiempo, tal y como nos tiene acostumbradas.

En la imagen la vemos posando en una floristería de Comporta (Portugal) luciendo un vestido floral muy a juego con el escenario.

Se trata de un diseño largo y a todo color que pertenece a la firma británica Rixo. El vestido cuenta con media manga abullonada y un escote en uve muy favorecedor. Y aunque pertenece a la colección de verano de la marca, todavía está disponible online a un precio de 314,95 euros.

Ya hemos visto lucir diseños de esta firma, especializada en vestidos, a personajes como Máxima de Holanda o Kate Middleton. Y es que no es para menos, porque entre las prendas de su colección encontramos verdaderas preciosidades.

La marquesa de Griñón ha conjuntado este vestidazo con unas sandalias de tacón de tiras finas en color camel muy elegantes de la firma By Far. En definitiva, nos vuelve a conquistar un look lleno de color estupendo para los últimos días del verano.