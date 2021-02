Escribe, canta, diseña... es una fuerza creativa, además de una firme defensora de un estilo de vida más sostenible a todos los niveles. Por eso esta temporada se ha unido a Tommy Hilfiger en su campaña 'Moving forward together', inspirada en la idea de avanzar juntos hacia un futuro mejor.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Vivía cómodamente en su loft de Berlín cuando un día Mogli y su chico -el cineasta alemán Felix Starck- decidieron dar carpetazo a la rutina y lanzarse a la aventura. Compraron un autobús escolar desvencijado, cruzaron el charco cargados con una cámara y un dron, y pasaron los siguientes meses viajando por Estados Unidos junto a su perro mientras sorteaban las dificultades de alojarse en una casa sobre ruedas. Su historia, ahora convertida en un documental que puedes ver en Netflix (con subtítulos en español) bajo el título de 'Expedition Happiness', es pura inspiración.

Aquella andanza no tardó en hacerse viral y la cantautora alemana descubrió que se había convertido en un referente para una pequeña comunidad a la que poco a poco se han ido uniendo miles de personas. A día de hoy, Mogli cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y es una activista incansable que usa su altavoz para cambiar el mundo. Por ese motivo, Tommy Hilfiger la ha fichado para su nueva campaña de primavera-verano 2021 'Moving forward together', que reúne a varios rostros conocidos (como la actriz británica Jameela Jamil, la modelo estadounidense Indya Moore o el dj francés Kiddy Smile) concienciados con crear una sociedad mejor.

¿Su misión? Dar visibilidad a una nueva moda más respetuosa con el planeta (la colección, a la venta desde febrero, apuesta por la sostenibilidad empleando materiales reciclados y orgánicos así como técnicas de producción que reducen el impacto ambiental) y transmitir sus valores a través de Future Learn, la plataforma de educación 'online' creada por la firma en la que Mogli impartirá un curso titulado 'Cómo vivir y amar de una forma más sostenible' que empezará el próximo 1 de marzo. Puedes apuntarte de forma gratuita aquí.

Comenzaste el 2021 haciendo un 'detox' de tus redes sociales, ¿qué te llevó a abandonar Instagram durante todo un mes?

Tenía muchas ganas de comenzar este nuevo año centrándome en mí misma y necesitaba alejarme de las injusticias y las malas noticias que me llegan a diario a través de las redes para poder dejar de luchar contra ellas durante un instante. Disfruté mucho de ese tiempo libre y ahora he regresado con energías renovadas y motivación para afrontar este intenso año que tenemos por delante.

Normalmente eres muy reivindicativa. Usas tu plataforma para luchar contra el racismo, la homofobia, el estigma en torno a las enfermedades mentales, el cambio climático... ¿Crees en el poder de las redes para cambiar la sociedad?

No hay una respuesta fácil para eso... Creo que las redes sociales crean problemas masivos y pueden ser una solución al mismo tiempo. Como está claro que están aquí para quedarse, me parece muy importante que las usemos para un cambio positivo tanto como podamos.

¿Qué papel juega la moda en tu vida?

La moda es una de las formas en las que expreso las múltiples facetas de mi personalidad. Me pasé a un vestidor totalmente sostenible hace 5 años y desde entonces no he mirado atrás. Ahora es muy fácil encontrar ropa que no dañe a nuestro planeta ni a su gente y significa mucho para mí ser embajadora del cambio en este sentido. Además, me encanta divertirme y ser una Mogli diferente cada día gracias a la ropa y mi forma de vestir suele ayudarme a cambiar el 'mood': por ejemplo, los días que me siento insegura me pongo ropa valiente para hacerme sentir más fuerte.

Como compradores, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguir un armario más respetuoso con el medio ambiente?

Creo que el primer paso es cuestionar nuestro consumismo. ¿Realmente necesitamos ropa nueva cada temporada? ¿Podemos pedir prestado algo a un amigo para esa boda a la que nos han invitado en lugar de comprar algo que se quedará en el armario durante el resto del año? ¿Podemos reparar las prendas que ya tenemos o comprarlas de segunda mano? Solo después de hacernos estas preguntas deberíamos dar el paso de comprar y, después, encontrar una marca sostenible en la que hacerlo.

Por eso te has unido a Tommy Hilfiger en este proyecto. ¿Cómo ha sido trabajar con su equipo?

Me ha encantado la experiencia porque ha sido una verdadera colaboración. Elegí los looks junto con el estilista de Tommy Hilfiger, Simon Rasmussen, para asegurarme de que encajaran tanto con mi estilo como con el de la marca, y siempre tuve voz en todo lo relacionado con las cuestiones creativas de la campaña, como la ubicación o el estilo de la fotografía. Creo que es muy importante que los grandes actores de la sociedad se conviertan en defensores del cambio hacia un futuro más sostenible en el que nuestra hermosa y diversa sociedad se sienta representada. Además, tengo que dar mi visión personal para el curso Future Learn que hemos creado, así que siento que las personas que se apunten me conocerán realmente y podrán aprender de mi experiencia.

En tu presentación del curso hablas de "vida sostenible" y "amor sostenible". ¿A qué te refieres con estos conceptos?

Lo que quiero decir es que la mayoría de las opciones sostenibles también son mejores para nosotros: coger la bicicleta, seguir una dieta vegetariana o vegana, usar materiales orgánicos en la ropa... Creo que ambos conceptos, amor y vida sostenible, van unidos. En ese curso ayudaré a que seamos más conscientes de nuestras elecciones diarias y nos aseguremos de que sean buenas tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor y para el planeta.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con tu discurso?

Intento capacitar a las personas para que se conviertan en una versión valiente de sí mismas. El miedo es el enemigo del cambio y la columna vertebral de la forma convencional de hacer las cosas, por eso creo que el primer paso para cambiar el mundo es conquistar nuestros miedos individualmente para que podamos avanzar colectivamente. Todos estamos asustados y eso está bien, pero si somos lo suficientemente valientes como para abrirnos, les damos a otras personas la oportunidad de conectar con nosotros. La vulnerabilidad debería ser la norma porque crea empatía y nuestro mundo lo necesita.