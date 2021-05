Meghan Markle presume de embarazo con el vestido camisero que podría haber llevado la reina Letizia

La duquesa de Sussex ha participado en el concierto solidario Vax Live a través de un video en el que aparecía con un bonito vestido rojo.

Julia García

Un concierto para concienciar sobre la importancia de vacunarse contra la COVID-19 en el que han actuado estrellas como Jennifer Lopez y J Balvin, ha sido presentado por Selena Gomez, y en el que uno de los discursos más inspiracionales de la noche lo ha dado Meghan Markle. Tremendo el VAX Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen.

Nos podríamos quedar con looks que nos han regalado Gomez y Lopez respectivamente, pero cuando Meghan aparece en público, es inevitable que el foco principal se dirija directamente hacia la duquesa de Sussex. Y más si presume de embarazo con un vestido camisero que bien podría llevar la reina Letizia y que a cualquiera de nosotras nos encantaría tener en el armario de casa.

La norteamericana, que ya no pudo viajar a Londres para asistir al funeral del duque de Edimburgo el mes pasado por recomendación médica, está en una fase avanzada de su embarazo, y como experta que es ya en esto de las gestaciones, sabe que las piezas camiseras son ideales para esta etapa que ella atraviesa por segunda vez en su vida.

Son cómodas y confortables porque no presionan la barriga, y el corte fluido es realmente favorecedor. Además, en el caso concreto del vestido que Meghan Markle ha lucido para la ocasión, un diseño rojo con estampado floral firmado por Carolina Herrera, el color base y el print vivo aportan alegría y luz al rostro, que es lo que se ha apreciado más en cámara al hacer su discurso por vía telemática.

Más allá del mencionado vestido camisero, queda para el recuerdo un nuevo discurso lleno de fuerza y compromiso de la actriz, una voz autorizada que siempre merece la pena escuchar cuando tiene algo importante que decir.

“Como presidentes de campaña de Vax Live, mi esposo y yo creemos que es fundamental que nuestra recuperación dé prioridad a la salud, la seguridad y el éxito de todos, y en particular de las mujeres, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por esta pandemia. Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, han visto desaparecer una generación de ganancias económicas”, ha expuesto Meghan, haciendo referencia a las más de 5 millones y medio de mujeres que han perdido su trabajo durante la pandemia en Estados Unidos.

Meghan, que no ha estado acompañada por Harry durante el mensaje, ha incidido en el papel de la mujer joven en el futuro a corto plazo: "Mi esposo y yo estamos encantados de recibir pronto a una hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de familias de todo el mundo. Cuando pensamos en ella, pensamos en todas las mujeres jóvenes y niñas de todo el mundo a las que se les debe dar la capacidad y el apoyo para llevarnos adelante", ha dicho antes de insistir en la responsabilidad que tenemos las generaciones adultas actuales para que esto sea posible. "Su liderazgo futuro depende de las decisiones que tomemos y las acciones que tomemos ahora para establecerlas. y nos preparó a todos para un mañana exitoso, equitativo y compasivo", ha concluido la estadounidense.