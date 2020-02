Kaia Gerber y el look que confirma que si te pones una blazer sobre un vestido mini negro serás la más sexy del lugar, pero de una forma elegante

Con unos detalles que marcan la diferencia y que protagonizarán la nueva temporada.

Sensualidad y elegancia no están reñidas y nadie mejor que Kaia Gerber para demostrarlo basándose en unas de sus prendas fetiches: la blazer de grandes dimensiones, hombreras y botonadura en dorado incluidas. Una chaqueta con la que nos deja bien claro que los 'total black looks' han llegado a una nueva dimensión y si estos están compuestos por tres grandes básicos, el éxito (estilístico) está más que asegurado.

Y es que el resultado es una nueva fórmula que ella ha lucido durante la London Fashion Week y que a todas nos encantaría llevar. Copiarla por completo, incluyendo hasta el más mínimo detalle, implicaría dar con un look todoterreno con el que salvar cualquier cena y la prueba de ello es la unión de cortes depurados junto al juego de volúmenes más el negro como único color protagonista. El mismo con el que la modelo hace gala de un mini vestido ceñido y de tirantes que más allá de parecer demasiado simple incluye un discreto y apenas visible estampado de raya diplomática.

Aunque quizá ese toque de sensualidad del que hablábamos termina por llegar con unos salones de tacón destalonados, también en negros, con los que consigue unas piernas infinitas. Y sí, nos hemos dado cuenta. El juego de volúmenes no solo corre a cargo del patrón XL con el que esta blazer cuenta sino que también con el bajo de esta que parece seguir el propio de los vestidos característicos de la era del romanticismo.

Como si de un acolchado se tratase, este detalle que no pasa desapercibido para nuestra vista nos hace querer conseguir una blazer que cuente con algo similar. No solo las hombreras son ahora las encargadas de protagonizar cualquier look, y si Kaia Gerber, reina indiscutible de esta prenda exterior que tan bien sabe llevar lo dice, así será y así nos haremos con una.