Irina Shayk sabe muy bien cuál es el calzado del momento y Zara cuenta con un modelo muy parecido que todas queremos y que ya tiene lista de espera

Un diseño stiletto 'low cost' con abertura y tiras.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Retomando el 'fenómeno Zara' que implica que sus productos se conviertan en los 'best seller' más reclamados de la temporada, hay unas sandalias de tacón que ya han adquirido en muy poco tiempo el título del calzado más preciado, buscado y deseado de cara a las fiestas navideñas gracias a un diseño que cubre el pie lo suficiente como para que no se congele pero con una abertura trasera encargada de que su 'stock' no dure ni un solo día.

Te lo explicamos mejor. Y es que ante tal aparente incongruencia, se tratan de unos zapatos que siguen el patrón de los clásicos stilettos, un diseño que ni siquiera falta en el armario de Irina Shayk y que en pleno invierno y en las calles de Nueva York la modelo ha lucido sin importarle las bajas temperaturas demostrando que es esta la prueba definitiva de que llevar sandalias en la época más fría del año es posible. Con pantalones y abrigo incluido pero pudiendo sustituir el primero por vestidos o faldas, todas nosotras también podemos hacernos con el calzado del momento encontrándolo además a un precio muy asequible en el gigante de Inditex y si es el más acertado para nuestros looks más especiales es porque sus continuas vueltas a la venta lo abalan.

Mientras apostábamos por combinar los vestidos de lentejuelas más increíbles de nuestras firmas de referencia con botas cowboy o aquellas caracterizadas por una caña alta y un tacón ancho, con esta nueva creación retomamos la idea de apostar por un estilo clásico en el que unas tiras enlazadas a lo largo del tobillo son sus verdaderos protagonistas.

- Los vestidos de lentejuelas se llevan con botas cowboy

- Las propuestas navideñas más especiales de las marcas

Pero nada de ello nos hace renunciar a la comodidad que tanto ansiamos. Y como prueba de ello su discreto tacón cuadrado de nueve centímetros con el que adquirir la altura suficiente en un modelo que llevar hasta con vaqueros.

Y aunque su estado actual es el de agotado, siendo solo tres de sus ocho tallas disponibles las que se pueden adquirir online, en tiendas es misión imposible dar con ellos y es que su precio de 29,95 euros es el gran culpable de que ya haya pasado por varias reposiciones sin que esta sea la última.

Así que a la espera de que nuevos números estén otra vez en tiendas físicas, estad seguras de que nosotras estaremos revisando continuamente su estado para dar muy pronto la gran noticia de disponibilidad.