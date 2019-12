Gigi Hadid confirma que el collar de eslabones es tendencia, y el suyo es de Uno de 50

¡Ya te lo habíamos avisado!

Llevamos ya unos meses avisándote de que la nueva tendencia dentro del nicho de los collares son los de eslabones. Te lo contamos en verano después de detectar que era la joya favorita de las influencers más estilosas, y te insistimos recientemente en ello cuando a los de tamaño XL se han sumado en masa los modelos con eslabones de tamaño XS.

A medio camino entre unos y otros está el último diseño de este estilo que nos ha encantado. Se lo hemos visto ni más ni menos que a Gigi Hadid y es un modelo firmado por la marca española Uno de 50.

Desgraciadamente no está ya disponible este modelo bañado en oro dentro del catálogo online del sello nacional cuyo precio era de 249 euros, un collar que nos gusta especialmente por su sencillez al estar elaborado con los eslabones de forma espartana, sin ningún detalle extra.

A cambio, hemos encontrado otro diseño que sí vende actualmente Uno de 50 -por 299 euros-, también bañado en oro y similar al de Gigi Hadid en cuanto a que también está elaborado de forma minimal, con los eslabones como únicos protagonistas, pero se diferencia en que cuelga bastante más que el que ha lucido la modelo norteamericana.

No es Gigi Hadid la primera cara conocida a nivel mundial que tiene en su joyero un collar del sello 'made in Spain', puesto que no hace demasiados meses nos quedamos prendadas de un sencillo y elegante diseño dorado con el abalorio de la letra 'S' -del nombre de su marido, Sebastian Bear-McClard- que llevó en muchas de sus publicaciones de Instagram colgado de su cuello Emily Ratajkowski.

Queda cada día más claro la debilidad que tienen por las firmas españolas la joven hornada de top models más famosas del mundo, ya que también tienen a marcas como Mango y Zara entre sus debilidades.