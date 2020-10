La actriz festeja la futura llegada de su primer hijo con un jardín encantado y un vestido largo diseñado por Tory Burch.

Woman.es

Desde que Emma Roberts anunciara que está esperando a su primer hijo, la actriz no ha dejado de conquistarnos con sus románticos looks premamá. Y el último de sus estilismo nos ha parecido más que perfecto, incluso si para las que no están embarazadas.

- Emma Roberts ya ha fichado la blusa de leopardo de Mango que hace cintura de avispa y que te salvará cuando no sepas qué ponerte

- Emma Roberts SIEMPRE lleva antes que nadie los pantalones vaqueros que son tendencia: rectos, pitillo... ¡y ahora rotos!

La protagonista de 'Holidate' celebró un especial baby shower en su casa. Debido a la pandemia por covid, la actriz de 29 años ha tendio que festejar la futura llegada de su bebé en privado, pero eso sí lo ha hecho de manera especial, con un hermoso jardín de fantasía en su propia casa. La romántica decoración ha sido gracias a la diseñadora Tory Burch y a Eric Buterbaugh. Flores colgantes, galletas y una original tarta en forma de vagina de la que nacen flores rojas, han sido solo algunos de los detalles que Emma ha compartido en Instagram.

Que sí, que los detalles son super bonitos, pero lo que nos encanta es su estilismo. Roberts ha optado por un combo infalible: un vestido largo de estampado floreado con detalle de nido de abeja en el pecho, firmado por Burch y unos botines blancos de punta cuadrada. Y obviamente, no podía fallar la mascarilla a juego.

"Estoy muy agradecida a mi familia y a mi grupo por hacer que mi embarazo sea celebrado durante momentos tan salvajes", escribió en su perefil donde ha conseguido más de un millón de likes.

Desde que se dio a conocer la feliz noticia, la sobrina de Julia Roberts ha tomado los vestidos holgados como su nueva prenda fetiche, mientras que anteriormente era una auténtica maestra de los pantalones vaqueros en todas sus versiones. Solo hay que echar un vistazo a sus apariciones en el 'street style' para comprobar que es una apasionada de los 'jeans' y los usa para todo tipo de ocasiones, pero parece que los vestidos largos con destalle nido de abeja le han robado el corazón.