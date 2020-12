Dakota Johnson tiene los zapatos planos tendencia y quedan bien hasta con chándal (y no son zapatillas ni botas cowboy)

Y, también, el top con los cuadros ajedrecistas que nos ha hecho amar 'Gambito de Dama'.

Clara Hernández | Woman.es

Dakota Johnson nunca ha temido internarse en las tendencias de moda más periféricas, a las que ella suele proporcionar un aire dulce, 'efortless' y sofisticado, sin estridencias; da igual que hablemos de vestidos, que ella sabe lucir como nadie con zapatillas Adidas o babuchas, a vaqueros rectos con blazers XL vintage, algunas veces recorridos por lentejuelas.

Ahora, la actriz de '50 sombras de Grey' ha vuelto a sorprendernos con uno de sus looks más 'comfy' y calentintos, con el calzado tendencia y con una combinación singular que, sin embargo, también puede constituir una de las grandes tendencias del momento (así como audaces) si atendemos a algunos de los looks de nuestras instagrammers favoritas. ¿De que hablamos? El punto de partido son los mocasines, esos zapatos planos, circunspectos y cómodos con los que Olivia Palermo nos enamoró hace más de un año, y de los que la reina Letizia o Katie Holmes se han convertido en sus grandes abanderadas. También Dakota Johnson es una de grandes fans, algo que demuestra llevándolos con todo tipo de looks, más allá de con vaqueros azules o de tipo bicolor, y desafiando su clasicismo.

Por ejemplo, en su último estilismo. La hija de Melanie Griffith ha lucido unos pantalones de chándal tipo 'jogger' en color gris claro con calcetines cortos negros y mocasines planos pero de suela gruesa en color granate con borlas y flecos, demostrando que estos últimos están preparados para abandonar formalismos y abrazar estilismos de 'street style' más urbanos.

La anarquía cromática es otra de las apuestas de Dakota, que consigue, sin embargo, que ninguno de los tonos acapare el protagonismo, proponiendo una armonía singular donde lo más llamativo es el estampado del top, con cuadros ajedrecistas, la tendencia conceptual inspirada en 'Gambito de Dama'.

Para combatir el frío, la actriz apuesta por un abrigo largo, hasta los tobillos, de pelo (no sabemos si sintético o no) en color negro, una prenda versátil y lista para acompañarnos en nuestro día a día, o en ocasiones especiales. Y que siempre añade un plus gustoso y chic. Un moño cómodo, de tipo bailarina, es el último 'accesorio'.

Por cierto, muchas de las fotos publicadas por las agencias prestan especial atención al precioso anillo de esmeralda, en color verde, que la intérprete luce en su dedo anular. ¿Será su anillo de compromiso, insinúan algunos medios? Dakota mantiene una relación sentimental con Chris Martin, con quien sale dede hace aproximadamente tres años.

