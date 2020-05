¡Y hemos encontrado unos muy similares y rebajados en Zara! Ahora ya puedes tener el look completo.

Olivia Palermo es, quizás, la mujer que nos ha enseñado lo bien que pueden sentar los mocasines (porque los lleva continuamente) y es que estos zapatos quedan genial con pantalones o minivestidos como en su último lookazo.

Los mocasines es la prueba de que la ropa es unisex desde hace ya mucho tiempo. La historia del mocasín tal como lo conocemos comienza en 1936, cuando la empresa de calzado G.H. Bass & Co lanzó el calzado 'Weejun' para hombre, pero que resultó aún más popular entre las mujeres que lo compraban en talla de niño.

Durante décadas era un zapato informal y cómodo, pero no fue hasta que en los años 50 entró Gucci en el mercado norteamericano y el mocasín se envolvió de esa elegancia italiana. Gucci los convirtió en un calzado imprescindible para la jet-set, los hombres de negocios y los presidentes.

Más de 80 años después de su creación siguen siendo un modelo de zapato que aporta elegancia. Puede que por esta razón sea el calzado favorito de Olivia Palermo, un ejemplo de estilo elegante con ligeros toques de tendencias inglesas. Palermo, que empezó como 'it girl' (las antiguas blogueras de moda), ha ido labrándose camino entre las empresas de moda. Tanto que, a día de hoy, es uno de los rostros más conocidos en la industria.

Ella nos enseña lo versátil que resulta este zapato, como en uno de sus últimos looks de Instagram con un minivestido marrón.

Esperamos foto de la pareja los domingos como agua de mayo. Esta tradición la podemos ver siempre en la cuenta de Instagram de su marido, Johannes Huebl. Y ayer nos dejaron esta imagen de la cual nos hemos enamorado del look de Olivia. Un minivestido marrón de ante con bolsillos y detalles de 'animal print'. Esta prenda tiene toda la esencia de la 'it girl', pero que combinada con los mocasines ya es imposible que no lleve su sello.

¿Lo mejor de todo? Que hemos encontrado un clon (rebajado) en Zara de los mocasines de Olivia, por si quieres tener looks tan cómdos y elegantes como ella.

¡Por 19,99 euros pueden ser tuyos en la web! Aunque... si te has quedado prendada de todo el look, también hemos fichado un vestido de Asos que es muy parecido al de Palermo, aunque en vez de ante, este es en cuero (como aquel que llevaba Ana de Armas en sus paseos por Los Ángeles).

Ahora ya tienes las claves para un look de entretiempo elegante, cómodo y calcando el estilo de Olivia Palermo.