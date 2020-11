Las chicas que trabajan en casa adorarán este pijama de rayas de Zara que puedes usar con unos vaqueros para tus reuniones online

Esta camisa de pijama es la solución para todos tus estilismos.

Durante la cuarentena el pijama fue el uniforme de muchas. Si bien no se trataba de una moda nueva, pues desde hace unas temporadas que sacar a la calle el pijama es tendencia y ha inundado no solo el street style, sino también las redes sociales de las influencers. Y ahora que muchas seguimos trabajando desde casa y que el frío provoca no querer salir de la cama, el pijama se ha vuelto a convertir en nuestro mejor aliado.

El pijama masculino, de seda o popelín, estampado o liso, es ya un clásico por eso no hemos dudado ni un segundo en meter al carrito de la compra este conjunto rayado de Zara. Lo cierto es que su estilismo queda mucho más fashion que un simple traje, pero además mucho más cómodo. El pijama en cuestión es de un tejido fluido, de corte ancho y con rayas negras grisáceas sobre un estampado beige. Y lo mejor es que puedes llevar las piezas tanto juntas como por separado. ¡Quedrá ideal de cualquier manera!

Como podrás comprobar, este pijama es una auténtica maravilla y lo mejor de todo es su precio la camisa cuesta 25,95 euros, está disponible desde la S hasta la L, mientras que el pantalón 19,95 euros y hay disponibilidad desde la S hasta la XL.

¿Te gusta? No nos extraña. Y es que al verlo nos queda claro que su camisa es perfecta. Es ideal para llevarla con vaqueros o pantalones sastre gracias a su corte holgado y el cuello de solapa. Gracias a sus tonos neutros se puede combinar facilmente con jerseys, abrigos y americanas.