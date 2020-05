Marta Hazas y el pijama con el que te darán ganas de salir a la calle

Su colorido estampado nos ha enamorado.

No serías la primera mujer que sale en pijama a la calle, porque sin ir más lejos no hace mucho que lo hizo Heidi Klum, ni más ni menos, pero lo que de verdad tiene que molar es hacerlo y no solo conseguir que nadie se dé cuenta de que lo que llevas es un pijama, sino que encima te preguntes dónde te has comprado semejante conjunto tan mono.

Y esto estamos seguras de que es exactamente lo que pasaría si llevaras el pijama con el que Marta Hazas ha posado en casa con el que se ha convertido nada más verlo en uno de nuestros "looks de cuarentena" favoritos -entre los cuales, por cierto, los de la actriz cántabra forman parte de nuestra exquisita lista gracias a sus descubrimientos de los últimos días como unos maxi pendientes de porcelana o una camisa de lentejuelas-.

Mira que habíamos visto pijamas bonitos, otros originales, alegres también, pero pocas veces un diseño engloba todo esto y encima es perfectamente pasable como ropa de calle. Así es el dos piezas estampado de pantalón y camisa en color azul de la firma Wafflie, un sello 'made in Spain' especializado en pijamas tanto de mujer como de hombre.

Desgraciadamente, nosotras nos hemos lanzado a la busca y captura del modelo que lleva la coprotagonista de 'Velvet', pero no está a la venta en la tienda online de la marca, aunque al menos hemos confirmado que se trata de un diseño de nueva colección que estará muy pronto a la venta en dicha tienda, tal y como han respondido desde la propia firma a las usuarias de Instagram que se han interesado por él por lo que solo nos queda empezar a descontar días hasta que llegue el día del lanzamiento.