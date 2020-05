El diseño ha saltado a las mascarillas y Chenoa tiene la más pop

La cantante ha buscado la manera de pasea muy chic con mascarilla.

Clara Hernández | Woman.es

La cuarentena y la desescalada han cambiado nuestra lista de accesorios, introduciendo las mascarillas y los guantes en nuestro armario de básicos. Y era una cuestión de tiempo que la moda transformara estos complementos, en principio incómodos, para hacerlos brillar. Chenoa ha sido la última en demostrarnos que una mascarilla puede ser un producto divertido y pop, y que si queremos, podemos combinarlo con el resto de nuestras prendas para lograr un outfit genial para la desescalada.

La cantante se ha fotografiado mientras paseaba con su perro con camisa denim, pantalones beige y gafas de sol. Pero lo más destacado de su look es la mascarilla estampada con motivos florales geométricos en tonos azules, aguamarina, rojos y blanco para acompañar ese paseo junto a un césped superprimaveral y lleno de margaritas.

Ella misma revela quién es la autora de la prenda: "Mascarilla hecha con amor de mi Popísima", escribe, enlazando con la página de la marca española de moda, cuya nueva colección incluye todo un arsenal de mascarillas de fantasía (con estrellas, a cuadros, a rayas, con flores o lisas en colores pastel) que se venden por packs de cuatro unidades (29,90 euros), para irlas combinando con nuestro estilismo.

Son muchas las firmas que se han lanzado a volcar toda su creatividad en estas pequeñas piezas de tela que, atención, para lograr una mayor eficacia, suelen complementarse con un filtro o usarse como cubremascarilla.

Hace unos días, descubríamos la de la serie 'Friends', que ha hecho las delicias de los seguidores de la ficción, y artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Justin Bieber o Rolling Stones se unían con la iniciativa 'We've got you covered' para vender mascarillas reutilizables e inspiradas en grandes cantantes de la discográfica Universal por un precio de 13 euros.

También diseñadores como J.C Pajares han aceptado el reto de aportar su granito de arena en tiempos de coronavirus, incorporando la mascarilla a sus colecciones (no hay que olvidar, que son obligatorias en el transporte público) y donando parte de sus ingresos (2 euros) a una de las plataformas de crowdfunding oficial para recursos sanitarios. Sus creaciones, que cuestan 12,50 euros, incluyen tejidos de sastrería para la oficina, pasando por estampados y neoprenos y hasta paillettes para la noche.

¿Más? Rails apuesta por las mascarillas en tonos suaves a la vez que recuerda que estos accesorios, que están elaboradas con algodón, no son reemplazables por los equipos de protección personal de grado médico y no garantizan la protección 100%, por lo que podemos reforzarlas con otra mascarilla o un filtro. A su vez, marcas de la talla de Louis Vuitton (con una mascarilla negra que salío con un precio de 85 euros y que ya no se encuentra disponible), Off White (también agotada, con un precio de 70 euros) o Fendi (con el logo de la marca, que costaba 190 euros, también está agotada) la han elevado a artículo de lujo.

Tambien son para para evitar contagiar (no para proteger) las mascarillas de algodón realizadas por los diseñadores del Colectivo Tenerife Moda. Y hasta Vistaprint, una empresa de impresión, se ha metido en el negocio estampado mascarillas para adultos y niños cuyo 10% de los ingresos va destinado a apoyar a comunidades afectadas.

