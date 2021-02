Tamara Falcó sabe que estos zapatos de tacón sensato son la mejor alternativa a las zapatillas

Con vaqueros y camiseta básica no necesita nada más.

No es habitual ver a Tamara Falcó con looks muy informales por todos los compromisos profesionales que tiene en televisión últimamente. Por eso nos gusta examinar con lupa sus looks relajados cada vez que tenemos ocasión de ver uno.

Ya sabemos todas de sobra lo bien que elige cuando los focos la enfocan, pero la verdad es que mantiene su exquisito gusto cuando trata de mantenerse en el anonimato. Además, lo hace con una facilidad y una sencillez pasmosa, como si la cosa no fuera con ella.

Sin ir más lejos, en el último outfit que la hemos visto llevar, con 4 básicos se marca un conjunto ideal. Y dejando además su impronta, si bien hay que mirarle a los pies para encontrar su sello personal en esta ocasión.

Y es que nos ha confirmado que la alternativa ideal para las deportivas esta primavera van a ser los zapatos de tacón sensato. No le podemos poner un pero al trío formado por unos vaqueros tobilleros, una camiseta básica blanca y una chaqueta de entretiempo con borrego porque son ideales para un look cómodo y estiloso sin grandes pretensiones. Pero es verdad que quien más quien menos puede llevar un outfit así para un día de terrazas con pareja y amigos y paseo con el perro como es el caso de Tamara Falcó.

Sin embargo, con el simple detalle de los zapatos donde todas llevaríamos unas deportivas, el look sube de nivel. Tanto a nivel formal como estético, y no pierde un ápice de comodidad.

Nos gusta tanto que ya sean en un color vainilla como los de la empresario o en un tono más neutro y versátil, no tenemos duda de que los vamos a tener a mano los próximos meses al lado de las deportivas blancas.