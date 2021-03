Tamara Falcó tiene el top rojo que mejor sienta para llevar con vaqueros

La mejor elección para llevar con vaqueros la ha lucido en 'El hormiguero'.

Woman.es

Si hay un color que levanta el ánimo ese es el rojo, especialmente porque es sabido por todas lo bien que sienta se cuál sea tu tono de piel o el color de tu pelo. Hay incluso estudios que demuestran que aporta un tono agradable a cualquiera que se decante por él y que es capaz de definir la silueta. Por eso no nos extraña que Tamara Falcó sepa que recurrir a él es garantía de éxito cuando lo necesita.

Siempre que le hemos visto apostar por este pasional tono ha sido todo un acierto, y no iba a ser menos con el último look que ha lucido en 'El hormiguero'. La colaboradora del show conducido por Pablo Motos no ha optado esta vez por una camisa brillante tan especial como la firmada por Ailanto que lució hace unos días, ni tampoco por un traje con chaleco como el que nos dejó prendadas recientemente.

Su elección ha sido mucho más sencilla que todo eso ya que no ha necesitado más que un sencillo top y unos vaqueros para brillar en pantalla. Aunque, claro, la clave está en lo bien seleccionada que está cada una de esas piezas para que el engranaje sea tan perfecto como el que hemos visto.

Por un lado, como decíamos, el top es en un ardiente rojo que es de lo más favorecedor. Lo firma Molly Bracken y tiene de especial además de su tonalidad el diseño de las mangas, cortas y afaroladas, así como el escote, en pico y fruncido en el centro. Un patrón que realza la zona el pecho y de los hombros de una manera de lo más equilibrada.

Esta camiseta la ha llevado por dentro de unos vaqueros oscuros con el bajo deshilachado pero, eso sí, de un corte específico que es el que parece haberse convertido en su favorito. De talle alto y silueta cropped, ha pasado a ser el recurso perfecto de la hija de Isabel Preysler cuando se trata de hacer gala de estilo en el territorio denim.

Los suyos son de S.O.S Jeans, marca habitual de su armario, y como colofón han tenido unos zapatos de Luis Onofre destalonados, fabricado en piel acharolada y con tacón de 9 centímetros en un suave tono nude.