Nos lo confirma con un dos piezas 'made in Spain'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Todavía nos quedan muchos días de invierno por delante, lo sabemos, pero no podemos evitar soñar con la primavera, especialmente si hablamos de moda. Si ya hemos empezado a descubrir las tendencias que marcarán la próxima temporada gracias a las nuevas colecciones de alta costuras que las firmas más importantes han presentado sobre la pasarela, las 'celebrities' con más estilo también se están adelantando a los tan esperados meses de entretiempo con fichajes absolutamente increíbles. Y, cómo no, las propuestas estilísticas de Tamara Falcó no podían faltar.

- Botas altas con jeans es la combinación perfecta para un día rural o para pasear por la ciudad, ¡palabra de Tamara Falcó!

- Así son las mascarillas pañuelo, la alternativa más elegante (y además, reutilizables, preciosas y 'made in Spain'), que ya llevan Tamara Falcó, Eugenia Silva...

La hija de Isabel Preysler ya encabeza la lista de las mujeres con más estilo de nuestro país y, por tanto, se ha convertido en todo un icono de moda. En este sentido, resulta inevitable analizar con todo lujo de detalles sus look y, una vez más, ha conseguido volver a conquistarnos con su último estilismo.

La socialité acudió anoche a 'El Hormiguero' para realizar su sección de actualidad y, cómo cada jueves, logró captar toda la atención con un look impecable.

En concreto, Tamara Falcó lució un traje de 'tweed' ideal, formado por un pantalón sastre y, en lugar de la clásica americana, llevó un chaleco, de manera que nos confirma que la próxima primavera será de esta manera como luciremos los trajes en clave 'working' para lucir un look más sofisticado, sobrio y elegante que nunca.

El pasado 2020 vimos cómo los chalecos comenzaban a adquirir más protagonismo que nunca en el 'street style' (algo que se ha intensificado durante la temporada de otoño-invierno con diseños de punto preciosos) y parece que la popularidad de esta prenda en su versión más 'dandy', de cara a la primavera, va a seguir creciendo a lo largo de todo el 2021.

El dos piezas que lució Tamara pertenece a Isabel Zapardiez, firma 'made in Spain' que acaba de presentar su colección 'ready to wear' bajo el nombre Fuoco Blu.

Con este chaleco, proponen una nueva versión reinventada como alternativa al traje chaqueta. Se trata de un chaleco de aire 'vintage' a caballo entre lo masculino y lo femenino, con la parte delantera 'fancy tweed' y la espalda en crep satinado, acompañado de un pantalón de talle alto ligeramente acampado (que ya sabemos que es un corte tendencia). Ambas prendas disponibles en la web de la firma.

Para rematar el look, Tamara optó por unas sandalias metalizadas de Manolo Blahnik y joyas de Tous. Como siempre, un look elegantísimo con el que nos ha enamorado.