Sara Carbonero ha dicho adiós a las botas ‘cowboy’ y ya lleva los vestidos blancos de lino junto a alpargatas con plataforma

Poco a poco la vuelta a la normalidad se aprecia también en las redes sociales de las celebrities, que han dejado atrás los decorados de interior, el de sus respectivas casas, para volver a fotografiarse en el exterior. Es el caso de Sara Carbonero, que días después de compartir una foto casera en la que lucía espectacular, ha compartido una imagen en uno de esos rincones de la bella Oporto que nadie promociona como ella.

Y sí, como te imagines, ella sale guapísimo de nuevo, pero es que encima lleva un lookazo de aúpa. En este caso, vestido de lino con sandalias con alpargatas con plataforma.

A Sara, los vestidos primaverales le sientan especialmente bien -en realidad, ¿qué no le sientan bien a la periodista?-, lo sabemos bien quienes le seguimos desde hace años en las redes sociales. Cómo olvidar, por ejemplo, el vestidazo de crochet en color blanco con el que hizo de anfitriona en un evento promocional en la ciudad portuguesa el año pasado. O aquel vestidazo amarillo de Adriana Iglesias que no puede gustarnos más. Pero también brilla con diseños románticos y fluidos, de punto, etc. Da igual el color, aunque es la reina de los tonos crudos, y el estilo, no se le resiste ninguno.

Prueba de ello es que a todos ellos hay que sumarle ahora el lino, tejido en el que está fabricado el diseño de la firma Masscob que ha combinado con unas originales y elegantes alpargatas con plataforma, el calzado favorito para estas fechas del calendario mujeres tan estilosas como la reina Letizia, Meghan Markle o su cuñada, Kate Middleton.

El precioso vestido de Masscob, de largo midi, destaca por su diseño con doble escote en uve, fruncido a la altura del abdomen y mangas cortas avolantadas.

El modelo, de aire romántico, está a la venta en la tienda oficial de la firma española -que propone llevarlo con zapato cerrado, opción alternativa a la que propone Sara Carbonero quien seguro termina sacándole partido con un buen par de botas- por un precio de 386 euros.