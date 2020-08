Si amas los vaqueros, pero no te gusta llevar 'shorts' en verano, atenta a los pantalones cortos 'denim' de Emily Ratajkowski porque son supercómodos y estilizan un montón

Todo lo que las expertas en moda buscan en los vaqueros del verano 2020 se resume en estos pantalones.

Como buena amante de las tendencias, Emily Ratajkowski ya se ha rendido a los vaqueros del momento, y reúnen todos los requisitos que le pedimos a unos pantalones para sobrevivir con estilo y sin morir de calor al verano 2020.

Puede que tu armario ya esté lleno de 'shorts' en clave 'denim' y de 'jeans' con todo tipo de patrones; pero el pantalón de moda no es ni corto ni largo, amiga, sino que llega hasta las rodillas. Sí, hablamos de las bermudas vaqueras, la versión más desenfadada de esta pieza que ha conquistado a las chicas con más estilo esta temporada.

La prueba está en la última aparición en público de Emily Ratajkowski, que un día más ha salido a pasear en bici junto a su chico y ha demostrado su maestría en cuestiones de moda con un look hipercómodo creado con prendas básicas pero a la última.

Empezando por los complementos, la actriz más sexy de Hollywood se ha sumado a la fiebre de los 'bucket hat' o sombreros de pescador (¡atentas a este accesorio porque, aunque juraste no llevarlo nunca, este verano está pisando MUY fuerte entre las 'it girls') con un modelo de la marca Livincool, y en lugar de llevar las zapatillas New Balance que no se quita últimamente (y que todas compraremos en septiembre), en las imágenes captadas ha prescindido de zapatos.

Además una vez más Emily ha combinado un top de bikini de su propia marca, Inamorata, con 'jeans', dejando claro que es su tándem preferido para ir a la playa. En esta ocasión se trata de un bikini negro de triángulos mini con tiras que rodean el abdomen que queda de maravilla con las mencionadas bermudas vaqueras, un diseño de la firma Storets que cuesta 50,95 euros y ha acaparado toda nuestra atención porque:

a) su forma acampanada resulta muy favorecedora (¡normal que todas lleven este tipo de pantalones en Instagram!)

b) el tiro alto y el patrón ancho, además de marcar las curvas, crean un efecto 'estilizador' en la cintura y las piernas

c) cuentan con un roto, el detalle rescatado de los años 2000 que no puede faltar en tus vaqueros esta temporada

¿Podemos afirmar ya que son los pantalones perfectos para las que huyen de los 'shorts'? Podemos. ¡Gracias, Emily!