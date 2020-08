Ni pitillos, ni rectos, ni bermudas, según Emily Ratajkowski estos son los pantalones vaqueros que mejor quedan con tu top de bikini

La modelo ha dado con la mejor versión de los jeans.

Esta semana parece que solo vemos fotogramas en las fotos de las celebrities. Tuvimos un doble flechazo con Vivian -'Pretty Woman'- cuando vimos los selfies de JLo y Chenoa en albornoz y toalla respectivamente, y ahora nos ha parecido trasladarnos a Formentera al ver a Emily Ratajkowski montar en bicicleta con unos jeans rotos como complemento del top del bikini con una estampa digna de Paz Vega en busca de sus idílicos faros en 'Lucía y el sexo'.

Pero no es en las Baleares donde la modelo descansa unos días junto a su marido, sino en otro lugar muy cinematográfico situado al otro lado del charco, en Los Hamptons, el favorito de la élite neoyorkina para disfrutar de las vacaciones. Sí, ese mismo destino en el que veraneaban Serena y Blair en 'Gossip Girl', sin ir más lejos. Allí se ha dejado ver Ratajkowki con la pose más cool jamás vista sobre la bici... aunque probablemente también la más incómoda.

No lo decimos por los vaqueros, que al ser rotos a la altura de las rodillas y acampanados no parecen una mala elección para un paseo hasta la playa dando pedales. Tampoco por llevar el top del bikini a la vista, porque no hay mejor forma de combatir el calor y evitar tener que echar a lavar la camiseta o el top tras haberlo usado solo lo que dure el paseo en bici. Además, no puede ser más sensual la mezcla que conforman unos jeans así con un bikini de triángulo un día y con uno de aro en otro momento de la jornada.

Pero claro, aunque si de un anuncio se tratara nosotras también elegiríamos que la protagonista fuera descalza, y más en una bici de estilo vintage, con cesta delantera incluida para llevar el bolso o la compra, en la vida real no terminamos de ver que funcione eso de dar pedales sin nada que proteja las plantas de las extremidades inferiores. Es imposible que esos pies no acaben con marcas del dibujo del pedal como si fueran tatuajes...

En cualquier caso, ya hemos tomado buena nota de que los jeans son tan buenos compañeros del bikini como las bermudas, los vestidos o las faldas, que en su caso siguen al dedillo las tendencias de la temporada al ser largos, anchos y rotos en la zona de las rodillas. Los que fueron reyes en la década de los 90 han vuelto para quedarse y este look de Emily es la confirmación definitiva.