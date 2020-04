Melanie Griffith demuestra que los leggings son los pantalones que favorecen a todas sin importar la edad

Recorriendo las calles de Beverly Hills la actriz nos enseña que no hay edad para llevar leggings.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Melanie Griffith lleva los leggings negros perfectos y dice que no hay edad para ellos. ¡Bravo!

-El aplaudido posado en lencería de Melanie Griffith

-Dakota Johnson consigue un "lookazo" incluso llevando leggings con una sudadera y zapatillas deportivas

Si existe una prenda que genera nos miremos más de una vez en el espejo son los leggings. Unas mallas ajustadas desde la cintura hasta los tobillos que marcan absolutamente toda la pierna. Por esta característica se ha etiquetado como una prenda juvenil, de deporte o para estar por casa. Pero Melanie Griffith demuestra que no es así y que se pueden utilizar a todas las edades. Claro está, que un cuerpo sano y tonificado agradece mejor este tipo de prenda, pero ¡no hay excusa!

Recorriendo las calles de Beverly Hills, la madre de Dakota Johnson se enfunda en ellos conjuntándolos con una camiseta negra estampada, una gorra, las zapatillas blancas por excelencia y una mascarilla (objeto que no podrá faltar en la actualidad y futuro).

Todo un 'lookazo' que termina con unas gafas de estilo 'cat eye' con todo el 'glamour' que este modelo aporta a cualquier 'outfit'.

Si buscamos el leggings perfecto hay algunos 'tips' que pueden convertirse en nuestros aliados. Primero, debemos considerar el tejido del legging, alguno fuerte, terso y (por favor) que no se transparente. Existen en el mercado leggings que te ayudan a tonificar para que no se marquen algunas zonas que no nos gustan.

También podemos elegir entre distintas medidas según la que más nos favorezca. La actriz ha escogido unos leggings de corte midi (si utilizamos la expresión de las faldas). Por debajo de la rodilla es ideal para las chicas altas y Melanie Griffith mide 1,75. Pero si tu estatura es más baja este modelo solo te acortará las piernas, por lo que un legging hasta el tobillo es la mejor opción para hacer un efecto visual de piernas kilométricas.

Lánzate a una de las prendas más cómodas de la moda y olvídate de las etiquetas. La moda no tiene género ni edad.