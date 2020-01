Dakota Johnson consigue un "lookazo" incluso llevando leggings con una sudadera y zapatillas deportivas

¿Pensabas que lo 'sporty' no era apto para el 'street style'? Estabas muy equivocada...

SANDRA GONZÁLEZ

Los posados brillantes de Dakota Johnson sobre la alfombra roja no son novedad. La actriz ya está acostumbrada a captar todas las miradas en cada photocall. Y es que sus "lookazos" no merecen menos. ¿Quién no recuerda el vestidazo de novia 'millennial' que lució en los Governors Awards? Por no hablar del traje de chaqueta y pantalón de lentejuelas negro de Saint Laurent con el que se subió al escenario de los Hollywood Film Awards.

En fin, podríamos estar rememorando sus looks de alfombra roja durante todo el día, pero hoy Dakota Johnson no ha llamado nuestra atención justamente por un estilismo de gala, más bien todo lo contrario: un outfit deportivo.

La hija de Melanie Griffith rebosa estilo allá por donde pisa, incluso fuera de la 'red carpet'. No cabe duda de que la actriz se ha convertido en una de las reinas del 'street style' al apoderarse de tendencias como los mocasiones (o también llamados 'loafers') que sabe combinar a la perfección con vaqueros rectos, o los básicos de armario que ella sabe llevar con tanto estilo.

Un "lookazo" sin renunciar a la comodidad

Pero el 'street style' va más allá de aquellas prendas que vemos protagonizar los escaparates, y Dakota lo tiene muy claro. La estadounidense nos demuestra que lo 'sporty' también puede llegar a ser un auténtico "lookazo" y que siempre podemos sacar más partido a esas prendas deportivas que solo nos ponemos para ir al gym.

Dakota Johnson es una amante del deporte y, por ese motivo, no es la primera vez que la vemos apostando por un estilismo sport. En su rutina fitness no puede faltar su clase de yoga, y para la de esta semana Dakota ha llevado un outfit que nos ha maravillado: una sudadera 'oversize' gris de manga larga de Madhappy, leggings negros de tiro alto a juego con su gorro, zapatillas deportivas del mismo tono y gafas de sol cuadradas de Celine.

Un estilismo ideal para ir al gimnasio pero que también, si le añades los complementos adecuados, se puede llevar en el día a día, por ejemplo con una gabardina, una blazer o un bonito bolso.

No es la primera vez que la protagonista de '50 sombras de Grey' nos regala un look de este estilo. Al parecer los leggings es una de las prendas que no puede faltar en el armario de la estadounidense, no solo por su afición al deporte sino por su comodidad. Además, no podemos negar que le sientan como un guante. ¡Nosotras ya estamos sacando los nuestros del armario!