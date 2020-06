El vestido corto que ha llevado la actriz nos confirma que el nido de abeja es la tendencia de la temporada. Y además nos anuncia que es la nueva embajadora de Zalando.

Macarena García es quizá una de las actrices más queridas del momento. Su carisma y simpatía se ha ganado nuestro corazón y por eso no nos resulta nada extraño que Zalando la convirtiera en su nueva embajadora. Fue la misma Macarena la que nos dio la sorpresa al compartir esta noticia con sus más de 860.000 seguidores de Instagram, con una imagen en la que aparece sentada en un jardín junto a un libro y con un vestido en color coral y sandalias.

Y no solo nos ha contado que es la nueva imagen de Zalando, la web multimarca de venta online, sino que de paso nos ha dado la pista de cuál será una de las tendencias más populares del verano: el nido de abeja. Hablamos de esta técnica de bordados fruncidos que te recordaran mucho a los vestidos que llevábamos de pequeñas y que este verano verás por todas partes. En este caso se trata de uno mini en coral y blanco de la firma Cecilie copenhagen, y además estamos de suerte porque está rebajado. Costaba 144,95 euros pero ahora cuesta 86,95. Así que no lo hemos pensado ni cinco segundos y lo hemos añadido inmediatamente al carrito de la compra y nos hemos dado cuenta que se está agotando. De la talla XS ya no quedan unidades y del resto quedan muy pocas.

El modelo se llama Judith y está hecho en algodón 100% es mini, elástico, de tirantes que combina un cuerpo completo en nido de abeja con un volante inferior y tirantes finos y también está disponible en azul zafiro y blanco.

Una de las cosas que más nos gustan de este modelo es que a pesar de ser ceñido, resulta muy cómodo y además estiliza mucho la silueta. Este bordado en la cintura y el abdomen hace un efecto faja, pero mejor porque no aprieta. Además, lo puedes llevar como la actriz con sandalias, pero también con zapatillas o alpargatas.