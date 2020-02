Macarena García ha cambiado de color de pelo y se ha pasado al tinte que mejor nos sienta a las españolas

¿Que hace frío? Pues va Macarena y se tiñe el pelo del color cálido más de moda.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si nos ponemos a hacer memoria, no hay temporada en la que los colores rojizos no hayan estado de moda y este invierno no ha sido una excepción. El 'warm cooper' es tendencia porque aporta brillo a las melenas más apagadas, pero el ‘auburn’, el color por el que ha apostado Macarena García, es perfecto para las morenas que se quiere aclarar el pelo sin estropeárselo demasiado con decoloraciones y que sienta igual de bien a las rubias. El ‘auburn’ es a los colores de pelo lo mismo que el vestido negro al armario de una mujer: cualquier ocasión es perfecta para lucirlo y nos favorece a todas: altas, bajas,...

No sabemos si por exigencias del guion o por propia voluntad, pero Macarena García ha aparecido en su cuenta de Instagram con un nuevo look. De momento sigue fiel a su flequillo y a su largo, pero ha dejado atrás su melena oscura y se la ha aclarado con este color rojizo que tan bien le sienta. ¿Lo mejor? Que al no ser un color muy agresivo y no se necesita decolorarlo y, por tanto, pelo no sufre y evitamos así que se quede seco y quebradizo. Además es perfecto para las españolas, que la mayoría somos morenas.

Eso sí, su color es bastante más discreto que el pelirrojo de Andrea Duro, que cambió de look por trabajo y lo hizo en el salón Anara, al que acuden otras VIP como la influencer Alex Riviere y la periodista deportiva Melissa Jiménez. Entonces la actriz se pasó a un 'balayage ginger' con reflejos cobre con unas mechas barridas.