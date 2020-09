El look 'working girl' sencillamente perfecto de Juana Acosta que tú también vas a querer copiar

Con básicos atemporales que ya tienes en el armario.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La vuelta a la oficina no es fácil, y menos este año en el que "la nueva normalidad" también afecta (y mucho) a nuestro espacio de trabajo. No obstante, después de los meses de confinamiento y de teletrabajo, reencontrarnos con nuestros compañeros también supone un soplo de aire fresco, ¿verdad?

En este sentido vuelve la pregunta más típica: el "qué me pongo" de cada día. No queremos repetir estilismos y muchas veces nos quedamos sin ideas para conseguir looks elegantes y sencillos. Sin embargo, hay prendas que nunca fallan y que ya tenemos en el armario, pero que muchas veces dejamos olvidadas sin pararnos a pensar en el juego que pueden llegar a dar a nuestros 'outfits'.

Juana Acosta, que parece que nos ha leído la mente, ha sorprendido en Instagram con un look 'working girl' sencillamente perfecto que, admitimos, queremos copiar.

La actriz se ha convertido en toda una referencia de estilo en los últimos años, ya que nos ha descubierto nuevas prendas para dar un toque diferente a nuestros looks o, incluso, nos ha mostrado estilismos de lo más rompedores para una ocasión especial, como el que lució el pasado agosto en el Festival de Cine de Málaga.

El día de ayer, la Fundación Telefónica, ubicada en la Gran Vía de Madrid, recibía de forma online a a Guillermo Arriaga Jordán, escritor mexicano ganador del Premio Alfaguara 2020 por su novela 'Salvar el fuego'. En el acto el autor recibió el galardón y contó con las lecturas de Juana Acosta.

Para la ocasión, la colombiana lució un 'outfit' basado en dos colores clásicos, como son el blanco y el negro, y protagonizado por dos prendas básicas. Y, aunque a simple vista pueda sonarte aburrido, tenemos que decirte que nos parece un look muy elegante.

Juana apostó por una blusa blanca (que es un básico que todas tenemos en el armario) con mangas abullonadas (lo que le aporta un toque muy romántico), que ha llevado por dentro de un pantalón negro de pinzas muy sofisticado, de tiro alto y corte tobillero.

Además supo rematar el look con los complementos escogidos. La protagonista de 'Perfectos desconocidos' optó por unas sandalias de tacón negras, que cuentan con un elegante nudo en la parte delantera, y un bolso en el mismo color de Chanel.

Y es que a veces lo sencillo es lo que más triunfa. Así nos lo ha demostrado Juana con este estilismo tipo 'working' que no puede ser más ideal.