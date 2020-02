No quita el frío ni quita el calor, pero está claro que el chaleco es el Lola Flores de la moda, por aquello del "ni canta ni baila, pero no se la pierdan" que decían de ella. ¡Y el chaleco es tan, tan estiloso que entendemos perfectamente a Juana Acosta!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque acabamos de empezar con la temporada alta de 'blazers' (es una de las bondades que tiene la primavera, que te olvidas de los abrigos), tenemos que contarte que le ha salido un rival, el chaleco. Sí, esa prenda que muchas veces hemos pensando que no servía para mucho ahora está más de moda que nunca y nos lo acaba de confirmar Juana Acosta. Eso sí, no es la única famosa que le ha puesto ojitos a esta tendencia minimalista de la primavera-verano 2020.

Ni quita el frío ni quita el calor, pero el chaleco, cuando lo combinamos con un pantalón de vestir, no tiene nada que envidiarle a la chaqueta americana. Ese efecto elegante lo tienen ambas prendas y por eso no nos extraña que esta misma mañana Juana Acosta, nueva embajadora de la firma Unode50, apostara por un chaleco como pieza fundamental de su look. Y este conjunto color vainilla nos tiene completamente enamoradas.

La actriz combinó el chaleco con un pantalón de vestir y en cuanto se lo hemos visto no hemos podido resistirnos y le hemos buscado un clon. Vale que el que hemos encontrado no es amarillo, sino rojo, pero es tan elegante como el de Juana Acosta.

Así son las chaquetas estilo blazer que querrás llevar en primavera Ver 8 fotos

Entre la nueva colección de Zara está este chaleco rojo con doble botonadura con lazo en la cintura que cuesta 39,95€. También tiene un pantalón, de tiro alto y tipo slouchy que está a la venta por 25,95€.

¿Y cómo lo llevo? Aprovecha las buenas temperaturas para lucirlo sin nada debajo, como hace la nueva embajadora de Unode50, pero si no quieres congelarte cuando haga más frío, puedes hacerlo como Diane Kruger, que apuesta por una camisa estampada.

¡Quién nos iba a decir a nosotras que los chalecos, una de esas tendencias feas a las que muchas dijimos nunca más después del 2000, acabaría conquistándonos! Amiga, nunca digas nunca (al menos en moda).