Katie Holmes tiene una fórmula ideal para vestir con 15 grados: blusa con lazada, pantalones vaqueros anchos, blazer negra y trench

Un combo de básicos infalible.

La importancia de los detalles en la moda toma mayor protagonismo cuando se trata de darle personalidad a un look construido por básicos en su totalidad. Parece fácil, pero no lo es, porque en estos casos no hay una prenda especial sobre la que apoyarse para dar forma al conjunto del outfit. No hay tantas celebrities que lo hagan bien, y por eso nos gusta destacarlo cuando alguna lo consigue. No es casualidad que casi siempre sean las mismas, Katie Holmes entre ellas. Su último look es una oda a cómo sacarle partido a los clásicos del armario de entretiempo.

La fórmula la conocemos de sobra: blusa+jeans+blazer+botines. ¿Quién no tiene estas prendas en su armario? Otra cosa es saber combinarlas de forma que juntas sumen más, como las mejores recetas de cocina. La que ha escogido la actriz es impecable, desde luego. Elegancia y personalidad, todo en uno.

Lo primero lo lleva intrínseco el esquema del outfit, y lo segundo Holmes lo consigue dándole protagonismo a la prenda que, a priori, menos trascendencia tiene en este esquema: la blusa.

¿Cómo? Optando por un modelo con lazada frontal que es la gracia distintiva del conjunto al llevar la blazer abierta. Además, el corte de los vaqueros, rectos y anchos, también funciona muy bien con la americana dispuesta de esta forma.

La guinda de este estilismo perfecto para los días más amables de temperatura que están cada vez más cerca de llegar es el trench con el que ha rematado el look. Sin estridencias ni ornamentación innecesaria. Una gabardina clásica.

Lo es tanto en la forma como en el color, pero también en la talla, detalle que no hay que pasar por alto después de que algunas famosas hayan optado por llevarlo oversized. No está más para sorprender una vez, pero al final un trench no es lo mismo que un abrigo largo, donde sí se puede sostener en el tiempo la apuesta por llevarlo XL.

La presencia que aporta la gabardina a cualquier look se diluye si se lleva que parece que se lo has robado a tu chico de su armario, así se agradece que la artista norteamericana haya recuperado tradicional de esta prenda de abrigo icónica.